【全民造星II】李祉均劍指冠軍　陳樂：MIRROR清楚評判想要啲乜

將在9月30日晚上10時30分首播的ViuTV重磅選秀節目《全民造星II》今天（21/9）下午舉行記者會，由師兄MIRROR率領第二季30強參賽者勁歌熱舞，為節目造勢。說到參賽原因，李祉均（Oscar）說自己很喜歡表演：「我好鍾意直接同觀眾交流，我畀Energy觀眾然後佢哋歡呼，所以就離開咗原本嘅表演圈子。」陳樂（Justin）說：「我好鍾意玩音樂，想識多啲志同道合嘅人。」羅卓華（Will）則說：「我平時係做Live Band結他手，想跳出個舒適圈。」

MIRROR成員Jer認為陳樂（右）有潛質，而Tiger則推舉李祉均（左），而羅卓華（Will，中）順利進入40強，更在今天的表演中擔任Centre位置。（許朝暉攝）

Oscar陳樂阿Will談參賽目標

說到各自的優勝之處，今天在表演中擔任Centre位置的羅卓華（Will）說：「我諗係識唱歌、跳舞同結他，而且可以三樣嘢一齊做；我亦有信心表演上可以感染觀眾。」陳樂說：「我係音樂方面最有信心。」Oscar則說自己有很多古靈精怪的Idea：「大家估我唔到！以往嘅經驗都喺比賽裡面俾到幾多幫助我。」談到各自在《全民造星》的目標，Oscar就不假思索說：「梗係攞冠軍啦！好肯定！仲有帶啲新嘅表演元素畀觀眾，試下新嘢就可能會有新火花。」陳樂說：「比賽當然留到愈後愈好，但我主要想學更多嘢。」Will說：「最大目標都係想成長，我會比較着重係比賽中更多進步。」

+ 4 + 3 + 2

MIRROR提供擺Pose管理情緒有用心得

談到MIRROR作為師兄有沒有帶來什麼幫助，Will說：「MIRROR有分享上到台嘅時候做表情管理、心理質素管理，呢樣最幫到我哋。」陳樂說：「MIRROR上年係參賽者，佢哋可能幾清楚評判同觀眾想要啲咩，就提到我哋邊啲位可以展現自己才能。」Oscar就說：「佢哋喺創作方向上幫咗我哋好多，特別係我自己好天馬行空，佢哋就會話評判未必鍾意喎，呢啲建議就幫到我哋獲得好成績。」