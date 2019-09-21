【全民造星II】大熱Cotton差啲冇得拍《前傳》：好多朋友幫我求情

將在9月30日晚上10時30分首播的ViuTV重磅選秀節目《全民造星II》今天（21/9）下午舉行記者會，由師兄MIRROR率領第二季30強參賽者勁歌熱舞，為節目造勢。洪助昇（Aiden）、吳啟洋（Phoebus）、陳軍政（Cotton）都是人氣很高的大熱參賽者，問到維持人氣的秘訣，YouTuber出身的Cotton說：「而家挑戰另一個範疇都希望可以吸引新嘅觀眾。」而Phoebus則說是機緣巧合：「多謝ViuTV畀我做公開Casting，所以大家認識到我。」Aiden則說：「自己鍾意個表演、享受個舞台，觀眾就會感受到。」

（左起）洪助昇、吳啟洋、陳軍政人氣都很高，外型深受少女們喜歡。（許朝暉攝）

人氣高對選秀而言其實有一定的優勢，Aiden認為人氣會帶來正面影響：「人氣高係開心嘅，因為知道有好多人支持你，有推動力令自己做得更好。」Phoebus說：「對比賽而言其實影響唔大，因為賽制由評判揀人，睇表演同能力。」Cotton則認為人氣高會有無形的壓力：「因為好多人會注視我，所以唔可以有任何出錯；同時有人支持係好開心，想放棄嘅時候可能會令佢哋失望，所以會行落去。」

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Cotton唱歌跳舞太弱 幾乎冇份拍《前傳》MV

談到參賽到現在，數月間最難忘的事，Phoebus說：「我本身好少喺鏡頭面前表露自己情緒，有一次練完舞之後突然有啲感性，可能通頂、又排舞好攰，然後喺佢哋全部人面前喊咗出嚟。」難忘之餘，Phoebus還擔心在鏡頭前拍得不好看。Aiden的難忘則在於他和組員每天都花很多時間排練：「我哋日日都見，有一次拍訪問，我哋係五個一齊喊，因為大家都建立咗友誼，大家嘅Bond好深厚。」

至於錄影前曾奪8000票成為「Eye Catching Idol」「票王」的Cotton，居然差點不能拍攝《前傳》MV？他說：「我平時好少唱歌、跳舞，《前傳》係要導師覺得你OK先可以拍，都花咗好多心機同時間去準備，最終都係未如理想冇得參與拍攝。」Cotton還記得當時眼淚缺堤：「點解我放咗咁多心機，但能力稍為比人哋弱？好多《造星》嘅朋友幫我去求情，有個機會跳多次，最後花姐先俾我拍呢個MV。」