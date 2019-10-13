港姐冠軍黃嘉雯同「捉姦在床」KOL遊泰　原來兩位係中學同學！

應屆港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）日前就與一眾好姊妹去到泰國PP島（Phi Phi Islands）旅行，心情靚爆的她更大方曬出比堅尼照，非常性感誘人。當中除了Carmaney夠吸睛外，她的姊妹們中亦有黑歷史多不勝數的KOL YanYan C（張欣欣），而當中最令人印象深刻一定是張欣欣曾公開自己捉姦在床的過程！

Carmaney去泰國大解放！（IG/@carmaneysantiago）

作為KOL嘅張欣欣都唔輸蝕！（IG/@yanyan_c）

Carmaney雖貴為港姐冠軍，但IG Followers竟然不敵她的好姊妹張欣欣的將近10萬的Followers。而翻看Carmaney在2017年曾Post：「致張欣欣，很慶幸自己7年前認識你的時候，我們還是幾個臭屁孩，簡簡單單，因為去了畢業旅行成為了閨蜜，經歷了不同風浪，我們一起成長，回想一切一切，我希望我們記住的都是那些甜蜜的回憶。」而張欣欣亦曾Post：「我地（哋）係（喺）中五既（嘅）時候識，一齊去畢業旅行，經歷左（咗）好多好多⋯咁就第9個年頭喇！請繼續一直陪伴我！」數數手指頭，原來二人已經認識將近10年，縱然擁有深厚的友誼！

Carmaney選完香港小姐，張欣欣即刻幫佢搞Party慶祝！（IG/@carmaneysantiago）

兩位原來係中學同學！（IG/@carmaneysantiago）

點撃下圖睇更多二人友情的足跡！

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究竟為何張欣欣的人氣會比Carmaney更勁？相信是與她作風大膽有關，皆因她曾親眼目擊到自己的男朋友岀軌的一刻，但將這戲劇化的捉姦情節第一時間放到IG與網友分享，把情況拍下來公諸於世！此事更引起網民熱烈討論，雖然有不少網民對她表示同情，但更多是嘲諷張欣欣「很港女」扮可憐博同情借機上位，因為遇到男友出軌第一時間想到居然是開live。

真係少啲勇氣都唔敢做！（IG/@yanyan_c）

點撃下圖重溫當時捉姦情況！

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而Carmaney亦經常與張欣欣到不同的餐廳和朋友食生日飯，另一位港姐冠軍馮盈盈亦是座上客！除此之外，不少網民都話問Carmaney和張欣欣生得好相似，經常會問二人是否親姊妹，大家又覺得似嗎？

同馮盈盈都熟！（IG/@yanyan_c）