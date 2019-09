黃嘉雯人緣好港姐奪冠後慶祝活動不斷　德國男友Matej環抱曬幸福

Carmaney獲好友送上印有佢奪港姐冠軍照片嘅汽球,相當開心。(IG:@carmaneysantiago )

奪得應屆香港小姐冠軍寶座後,Carmaney黃嘉雯出席各項相關活動,不過佢絕對無忘記身邊人一直嘅支持同鼓勵,而一班好友對佢得獎都相當興奮,特別為Carmaney慶功,德國男友Matej亦有出席默默支持。

女士們大合照意外發現,原來董嘉儀同佢都係好朋友。(IG:@carmaneysantiago )

Carmaney上載多張派對照片,身穿紅色露肩長裙嘅佢笑意盈盈,坐喺波波池同好友們合照,原來LuLu董嘉儀都係佢嘅好朋友。當然男友Matej絕對有重要位置,大合照時不避嫌坐喺女主角左邊,雙手環抱女友,非常甜蜜。Carmaney留言話:「My family with different surname, Thanks for sharing the up and down in my Journey. Especially for @yanyan_c preparing such a nice decoration and pinky pinky cake surprise!謝謝你們超過十年的陪伴,最好的禮物」