G-Dragon@BIGBANG退伍前現身胞姊婚禮　孖襟西裝玩味莊重俱備

韓國男團BIGBANG成員G-Dragon將於本月26日退伍，本月初G-Dragon回歸Instagram為退伍預熱，而G-Dragon的姊姊權多美（音譯）11日與演員金敏俊結婚，與胞姊感情甚好的G-Dragon亦獲軍方批准出席婚禮，見證姊姊人生大事，G-Dragon、權多美和到場的親友事後分享婚禮上的一點一滴，讓一眾V.I.P（BIGBANG粉絲）能在G-Dragon正式退伍前，率先一睹偶像風采。

G-Dragon將於本月26日退伍。（視覺中國）

G-Dragon獲軍方批准，出席姊姊權多美的婚禮（IG/@xxxibgdrgn）

G-Dragon本月初回歸Instagram，為退伍作準備。（IG/@xxxibgdrgn）

G-Dragon向來被視為潮流指標，當晚他的西裝打扮同樣非常出眾。權多美行禮時，G-Dragon以一身黑色西裝示人，配以黑色煲呔和粉紅色襟花，讓G-Dragon倍顯莊重，至於晚上的婚宴，G-Dragon則換上孖襟西裝和間條裇衫，加上紅色襟花和茶色太陽眼鏡，整體風格玩味十足，展現G-Dragon個人時尚魅力之餘，亦能突顯G-Dragon對當晚婚宴的尊重。

權多美行禮時，G-Dragon以一身黑色西裝示人，配以黑色煲呔和粉紅色襟花，讓G-Dragon倍顯莊重。（網上圖片）

至於晚上則換上孖襟西裝和間條裇衫，加上紅色襟花和茶色太陽眼鏡，整體風格玩味十足。（網上圖片）

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另外，G-Dragon所屬公司YG娛樂創辦人梁鉉錫亦有獲邀出席婚宴，他不止到場向權多美送上祝福，亦有透過Instagram分享自己現身婚宴的相片，不過梁鉉錫最近陷入性招待和賭博風波，梁鉉錫更新Instagram一舉，被粉絲批評將G-Dragon捲入YG醜聞之中，梁鉉錫現時已刪除有關帖文。