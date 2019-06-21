楊賢碩稱YG定期對藝人毒品檢測係因GD事件　網友抱不平：放過佢吧

即時娛樂
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韓國三大娛樂公司之一的YG娛樂（YG Entertainment）自年初開始便風波不斷，旗下藝人接連被爆吸毒等事件，導致網民請願終止YG娛樂藝人活動。

在昨晚（20日）JTBC電視台播出的節目《Sportlight》中，楊賢碩向節目組表示，YG娛樂「每兩個月對藝人進行一次毒品檢測」的規定是由他定下的，每次都會在他的監督下進行，而且公司已向執法部門確認過，這樣的毒品檢測是完全合法的。

至於檢測的理由，楊賢碩稱是在BIGBANG成員GD（G-DRAGON）事件發生後，由於公司受到「疏於對藝人管理」的輿論譴責，因此定下「兩月一測」的規定。

楊賢碩表示定期對藝人毒品檢測是因為GD曾涉毒一事。（naver圖片）

2011年，GD曾被查出毒品反應，當時他回應只是吸了幾口別人遞過來的煙，最終檢方考慮到GD是初犯，且涉案毒品數量很少等因素，最終決定緩期起訴。

然而，粉絲們對楊賢碩這樣的解釋感到不滿，紛紛留言稱：「GD在部隊裡也要背鍋（孭鑊）」、「放過權志龍吧，不要總是拿他出來擋槍」、「楊賢碩，你是要榨乾權志龍的心血才心滿意足嗎」等，為GD抱不平。

GD於2017年收到服兵役的「兵單」，2018年2月入伍，預計在今年10月26日退伍。

粉絲們大鬧楊賢碩利用GD。（Instagram@xxxibgdrgn）

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