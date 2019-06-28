GD、T.O.P及B.I外YG娛樂仍有人吸毒　韓瑞希爆料：4人仍繼續演出

曾是韓國娛樂圈三大巨頭的YG娛樂，近日一次過爆出多單醜聞，藝人接二連三與毒品扯上關係，又被網友揶揄是「YG藥局」。其中T.O.P前女友韓瑞希的代表律師，25日在CBS一電台節目上再加碼爆料，指除了BIGBANG GD、T.O.P和前iKON B.I外，YG娛樂仍有4名知名藝人吸毒！

律師方正賢（譯音）首先在節目講起，有關YG娛樂前社長梁鉉錫涉嫌提供性招待的風波，公開關鍵人物「鄭媽媽」是一位年約40歲的人士等。節目後半開始討論有關YG娛樂藝人的一連串毒品醜聞，由早期GD及T.O.P到最近B.I也捲入風波，方正賢也在節目再一次確認，公司的確每月都會進行驗毒。可是對於每次藝人傳出醜聞，梁鉉錫都會快速回應「公司檢驗中沒有查出」否認事件，方正賢就抱有些少疑問。

韓瑞希律師方正賢在CBS電台節目上，大爆仍有最少4名知人藝人吸毒。（CBS Radion截圖）

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主持人問到YG娛樂中是否存在「藥文化」，方正賢就表示由於沒有確實的調查證據，只有舉報者的情報所以很難直接公開，只能透露當中有藝人仍有吸毒的習慣。在主持人的追問下，他講到：「大概有4位…除了T.O.P、GD和B.I…」律師也講到：「事實上這樣的小道消息，網上亦有大量，誰做了誰沒有做，想像成可能會變事實就行吧？」主持人之後再追問是否有名氣的人時，方正賢回答是有名氣，而且仍在進行演藝活動中的藝人。對於4人的身份，觀眾和粉絲都留言表示相當好奇。

楊賢碩表示定期對藝人毒品檢測是因為GD曾涉毒一事。（naver圖片）

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