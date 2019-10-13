不介意前妻Miley Cyrus極速換畫　「雷神」細佬離婚後新女終曝光

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）於去年12月跟美國歌手Miley Cyrus拉埋天窗，可惜兩人的婚姻只維持了7個多月，並在8月正式宣布離婚。消息傳出後，Miley Cyrus隨即被爆出跟搭上Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter，更推出了新歌《Slide Away》暗示跟Liam兩人在生活各方面都未能達到共識，不過Liam就一直沒有公開談及離婚一事。

兩人此情不再。（IG圖片/@liamhemsworth）

直至日前，繼上星期Miley Cyrus高調認戀上比自己年輕5年的澳洲歌手Cody Simpson後，Liam就被外國傳媒拍得跟美劇《Dynasty》的22歲女星Maddison Brown在紐約街頭拍拖，兩人無論在行街或享用晚餐都表現的非常大方，Liam更拖着Maddison的手過馬路。據報道指，有消息人士透露，Liam現時都不急着拍拖，加上兩人的戀情才剛剛開始，希望能夠慢慢深入了解對方。而Maddison跟Miley一樣都是金髮，不過樣子就比較斯文，亦跟Liam一樣來自澳洲，不少網民看到照片都表示兩人很匹配。

另外，對於前妻Miley Cyrus離婚後已經極速換畫兩次，Liam一直沒有公開回應，有身邊人向傳媒表示Liam跟Miley認識已經長達10年有多，兩人的關係已經跟親人一樣，所以Liam對Miley的戀情並沒有任何不滿，更曾經說過：「就算最後的那個不是我，我都希望她能夠得到幸福。」

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