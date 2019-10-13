楊思琦驚爆懷第二胎　親自承認再做媽媽並與圈外男友年中註冊結婚

現年41歲的楊思琦做了單身媽媽多年，一直獨自照顧現年7歲的愛女楊卓穎（Krystal），與女兒相依為命，她近年亦甚少提及自己的感情生活，外界都認為她是單身，她亦不否認這一點。不過今日卻突然驚傳思琦已經懷有第二胎，有報道指她腹部隆起，散發出陣陣的孕味，即傳出她將會再為人母。日前有傳媒影到思琦身穿黑色鬆身裙，腰和腹部明顯比前圓潤了不少。據了解，思琦是因腰患於8月中到將軍澳醫院睇街症，在檢驗期間才發現自己疑有懷孕跡象。

有傳媒影到楊思琦身材圓潤了不少。（IG@szekikk圖片）

其實思琦在上月到韓國首爾街頭拍攝節目時，已經被網友影到身穿鬆身上衣的她腰圍粗了一圈。而日前她到大陸出席商演活動時亦以鬆身衫示人，令她佗第二胎的傳聞更甚囂塵上。思琦回覆傳媒時就直認自己確是懷孕，還宣布今年年中已與圈外男朋友在外地結婚。思琦是2001年港姐冠軍，與李家鼎兒子李泳豪拍拖9年，有指是因為思琦暗撻「空心老倌」吳帥，更懷有對方的BB而要跟李泳豪分手。12年思琦停工往美國誕下女兒Krystal，她與吳帥也分了手，獨力湊大女兒。《香港01》就此曾經聯絡楊思琦求證，惟暫時未有回覆。

思琦近日孕味濃。(IG@szekikk圖片)

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