【多圖】楊丞琳出席婚禮只愛穿西裝　中性風格亦可不失女人味

楊丞琳（Rainie）上月與李榮浩領證，正式成為人妻，令人相當好奇二人何時舉辦婚禮。雖然Rainie曾明確表示仍未有舉辦婚禮的計劃，但她昨日（13日）以一身帥氣西裝造型出席中學同學婚禮，再次令粉絲歡喜若狂：「你的婚禮也穿這樣吧！」

楊丞琳以帥氣西裝造型出席中學同學婚禮（楊丞琳Instagram：@rainie77）

Rainie一向不愛走少女路線，出席婚禮時更是熱愛穿霸氣十足的西裝款式。她在Instagram上載多張照片，相中的她身穿簡單的白色T恤、灰色的男友風西裝外套、灰色闊腳褲、再配搭純白色帆布鞋和一個搶眼的紅色肩背包，有型得來又不失女人味。

Rainie去年於在阿嬌的婚禮上亦是以類似的風格出席。（視覺中國）

她表示自己出席朋友婚禮一向走型格路線：「參加朋友婚禮穿這樣。想必上次阿嬌（鍾欣潼）婚禮，你們已經發現我都不走女路線吧，因為丞哥的靈魂一直都在。」Rainie去年於在阿嬌的婚禮上亦是以類似的風格出席，酒紅色長褸及鬆身長褲，再配以白色短靴、白色浮誇耳環呼應內襯的白色恤衫，將中性風格發揮得淋漓盡致。

點擊觀看更多楊丞琳出席婚禮的服裝配搭：