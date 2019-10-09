【靈語】楊丞琳再接拍驚慄電影　第三度飾演媽媽靠一張相入戲

楊丞琳、吳可熙、是元介及鄭人碩主演的驚慄電影《靈語》昨日（8日）在台灣舉行開鏡儀式，電影共耗資4500萬台幣（約1145萬港幣），結合「靈異驚悚、犯罪推理、風俗信仰、感人親情」四大元素題材新穎，同時亦是楊丞琳繼《紅衣小女孩2》後，再度接拍恐怖電影。

《靈語》一眾演員昨日（8日）出席開鏡儀式。

楊丞琳與鄭人碩在戲中飾演一對因愛女失蹤而傷心欲絕的父母，楊丞琳繼《紅衣小女孩》後第三度飾演媽媽，所以特別得心應手，她很期待能將情緒發揮到最好：「現在每天都常常看着和戲中女兒拍攝的親密照片，將自己代入這個母親的世界當中。」

楊丞琳（右）與鄭人碩（左）飾演因愛女失蹤而傷心欲絕的夫妻。

首次飾演母親的吳可熙坦言，自己的角色充滿人生衝擊，令她開拍前一個禮拜就開始失眠焦慮，亦透露與楊丞琳的角色在電影中發生許多衝突。鄭人碩透露戲中有讓人驚訝不已的情節，挑戰相當大。而與楊丞琳合作過《不良笑花》及《刺青》的是元介則坦言很開心能再次與好友合作，笑說這次兩人難得成為敵人，很期待今次擦出的火花。

是元介（左）與吳可熙（右）飾演姊弟。

《靈語》由mm2 entertainment擔任製作與監製，並找來從業超過30年的台灣資深電影工作者郭木盛製片，與蘇皇銘導演合作一同製作全新類型的驚悚電影，電影預計在11月初煞科。