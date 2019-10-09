「最醜女團」成員Cindy纖瘦身形照片瘋傳　瘦身不瘦臉嚇親網民

內地三人女團3unshine自出道以來，外貌一直備受外界抨擊，更被冠上「最醜女團」的稱號。當中較其貌不揚、身形圓潤的Cindy近日因身形變得苗條而成為焦點，獲網民大讚：「變得很有自信！」

Cindy出道初時曾經被嘲笑是「肥妹」，亦因外貌而被網民大肆批評。（微博：@Sunshine組合）

今年19歲的Cindy出道初時曾經被嘲笑是「肥妹」，亦因外貌而被網民大肆批評，不過她身上的獨特氣質後來亦俘虜了大眾的心，人氣大增。近日Cindy穿着小背心站在門前大擺甫士的照片在網上瘋傳，不但肚腩消失不見，手臂亦顯得相當纖幼，與以往相比簡直判若兩人。上月Cindy亦因為一張意外露出腹肌的照片，引起大眾討論，沒想到一個月後竟然再有如此大的變化。

瘦身後的Cindy穿着小背心站在門前大擺甫士的照片在網上瘋傳。（微博圖片）

網民大讚減肥後的Cindy看起來變得更有自信，相當佩服她努力進步的毅力，更稱「自信的人最美麗」，亦有不少網民表示Cindy的例子激勵了自己要減肥的決心，默默放下手上的食物，視Cindy為減肥學習對象。不過亦有網民批評她依然未瘦身成功：「看身形90磅、看臉150磅！」依照她的強勁毅力，相信她很快就能瘦臉成功！

上月Cindy（左二）亦因為一張意外露出腹肌的照片，引起大眾討論。（微博：@3unshine-Cindy）

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