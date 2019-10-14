【出走澳洲】黃翠如洪永城夠無厘頭　勢奪「最受歡迎電視拍檔」？

由旅遊節目「神鵰俠侶」黃翠如和洪永城（Tony）主持的旅遊節目《出走澳洲》近日成為網上熱討話題，當中有不少觀眾都大讚二人的對話有趣，很享受他們這個「互窒」的主持風格。雖然他們的「深情對話」同時亦被指太多而影響到旅遊資訊的內容，但無疑翠如和Tony此次自駕遊澳之旅夠晒貼地，真實地反映在澳洲自駕遊、長時間在車廂中相處的情況。

翠如和Tony合作無間：

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「最受歡迎電視拍檔」的得獎趨勢

《出走澳洲》的播放時間臨近台慶，是每年年尾舉行「萬千星輝頒獎典禮」的大熱人馬，加上翠如和Tony這對金牌拍檔事隔5年重出江湖，以大熱姿態入圍「最受歡迎電視拍檔」毫無懸念。而跟據過往兩次的拍檔得主－蕭正楠和曹永廉作參考，得獎拍檔的友情是較為觀眾喜歡的最重要因素；再者，去年由翠如及Tony擔任頒獎嘉賓頒予憑《兄弟大茶飯》的蕭正楠和曹永廉，當晚翠如和蕭正楠公布婚訊的一刻更成為全晚的焦點，鋒芒更勝視帝視后，難保今年無綫又試圖重施故技，繼婚訊後公布造人成功！

當晚翠如和蕭正楠公布婚訊的一刻更成為全晚的焦點。（資料圖片）

五人組合更受歡迎

自從2017年起，無綫已經將「最受歡迎拍檔」的戲劇組和非戲劇組二合為一成為「最受歡迎電視拍檔」，換言之該年度劇集中的拍檔亦全入圍角逐，例如近日很受歡迎的《金宵大廈》中、李施嬅和陳山聰這對組合亦頗有機會。然而，要論新鮮感的話，必定要提到另一套劇集《牛下女高音》中的5位中佬組合：吳岱融、歐瑞偉、曾偉權、蔣志光以及鄭敬基這個合唱團組合。但唯一隱憂是最近有傳因為「修例風波」而不獲續約的鄭敬基，否則這個合計超過250歲的5人組合必然是翠如和Tony的最大強敵！

「最受歡迎電視拍檔」的潛在入圍名單：