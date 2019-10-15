【蒙面唱將4】選手繼續聲音祼跑　范丞丞聲音太沉被一秒認出！

內地歌唱真人騷節目《蒙面唱將猜猜猜》第四季早前因為涉及與韓國電視台的版權風波而一度傳過有延播的可能，但最終雙方亦和平解決，節目亦順利在上星期日（14/10）正式播放。在過去3季之中，不少參賽歌手都敵不過歌聲太獨特而聲音裸跑，被一眾猜評團一耳聽出，今季亦不例外，例如在第一集中，一位名為「蚊香」的女聲就憑莫文蔚的《陰天》與王菲的《白癡》兩首表演歌而被猜評團瞬間認出。

【蒙面唱將】第四季即將來臨 繼續靠把聲辨認歌手身份！

前「F.I.R.飛兒樂團」主唱Faye飛的嗓音真的超高辨識度。（《蒙面唱將猜猜猜》微博）

唱跳歌手都被𣊬間認出？

阿飛唱這兩首突出嗓音的歌被認出當然是很合理，但耳朵特別靈光的網友最厲害之處，是他們竟可以將在節目上唱抒情歌的「哥寶寶你可以的」瞬間對應上以一直鮮有唱慢歌的唱跳歌手范丞丞！節目上「哥寶寶你可以的」與「胡桃夾子」合力獻唱了《一次就好》，網民就憑著他低沉的聲線和講話的語氣認為「哥寶寶」就是范丞丞，而「胡桃夾子」則是魏大勛。但其實除了以上三位之外，還有另一位名為「二二二師兄」的男聲被認出是關喆。難道真的是這麽好差？難怪在第四季的節目中，猜評團都增設一項「臥底」規則，要借其中一位猜評團的嘴巴去混淆其它猜評的思考方向！

猜不出范丞丞的歌聲如此低沉有力：

「哥寶寶你可以的」與「胡桃夾子」真的這麼好猜嗎？（《蒙面唱將猜猜猜》微博）

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