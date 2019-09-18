內地版《蒙面歌王》被告毀約　限韓令導致未能支付合約金？

韓國電視台MBC音樂節目《蒙面歌王》自2015年啟播以來一直大受歡迎，至今播出四年仍是當地的收視保證。而內地製作公司「上海燦星文化傳媒」亦早於2015年5月與MBC簽訂了版權銷售及製作合同，以製作出內地版的《蒙面歌王》。由2015年7月於江蘇衛視啟播，再到後期改名《蒙面唱將猜猜猜》，今年將播出第四季節目。不過《蒙面唱將猜猜猜》第四季未見街，今日(9月18日) 卻爆出MBC電視台向燦星提出訴訟的消息，原因是燦星未有向MBC支付合約內訂明的相關收益金。

《蒙面歌王》自播出以來，成為了江蘇衛視其中一個王牌節目，不過後來卻改名成《蒙面唱將猜猜猜》。 (網絡圖片)

自《蒙面歌王》在內地爆紅後，MBC與燦星在2016年1月也再度簽訂了第二季至第四季的版權銷售及製作合同，不過MBC卻表示未有收到燦星支付的任何收益金。而實際上，在內地版《蒙面歌王》播出後，燦星更一度以限韓令為由，表示不能向韓國方面匯款，故此之後便將節目名稱改為《蒙面唱將猜猜猜》，並把節目原本的賽制稍作修改，變成觀眾從猜評團提供的候選名單中猜出誰是蒙面歌手，同時去除節目原有的PK模式。燦星於是以「原創節目」為名義，拒絕支付相關合約費用予MBC。

改名後，製作公司更將節目賽制略作修改，並稱為「原創節目」。 (網絡圖片)

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MBC電視台上海分社曾正式向中國北京仲裁委員會提出仲裁，仲裁委員會勸雙方進行協商，但燦星並沒有履行，因此事件再度發酵，MBC決定起訴燦星。但今次起訴同時存在著一定困難，由於內地沒有關於著作權的相關法律，對「抄襲」的案件往往難以入手，過往南韓亦有數據指出中國電視台涉嫌抄襲南韓版權的節目超過34個，就如《偶像練習生》、《中餐廳》、《響往的生活》等，但贏出訴訟的機會始終不大。今次堅持要提出訴訟，MBC上海分社社長金賢哲表示：「這是為防止以後的損益，必需和無可避免的法律措施。」