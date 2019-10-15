【Sulli雪莉逝世】楊丞琳呼籲停止網絡霸凌　宋茜零表態被狂鬧

韓國女團f(x)前成員雪莉（Sulli）昨（14日）被經理人發現倒斃於京畿道城南市的寓所，年紀輕輕就為人生劃下了句點，令不少粉絲與好友非常痛心。只有25歲的她就離開人世，接連被爆出疑是與她罹患嚴重的憂鬱症有關，長期因為飽受網路霸凌致情緒不穩，導致面臨崩潰才發生如此憾事。

對於外界推測雪莉因為網路霸凌引致憂鬱症自殺一事，其實有不少藝人都非常關注。因此在社交網站貼文發聲望大家不要再網路霸凌，就好似台灣歌手楊丞琳﹑炎亞綸等，懇求大家好好思考這個問題。

雪莉14日被發現倒斃於京畿道城南市的寓所。（視覺中國）

楊丞琳在Instagram有感而發表示：「不要再網路霸凌了！你們知道這可以影響一個人的一生嗎？為什麼要對你不了解的人，評斷他這個人呢？大家都一樣是個『人』啊！」可想而知她的體會有幾深，因為她一直以來都是飽受各種言論的攻擊。同時她亦呼籲大家要將心比心，別再讓憾事發生。

而炎亞綸就在Facebook直言雪莉是她的女神，對於她的離開非常痛心，呼籲大家要好好檢討網絡帶來的攻擊是多麼的可怕，直言發文謾罵之前需要經過思考：「至今多少自殺事件都由網路暴力引起，多少次我們在痛失生命的同時，才轉而同情原本你可能討厭或群起圍攻的那個受害者？根本不管是非如何，也不曾考慮要換做是你自己承受得了那麼嚴重的言語傷害嗎？發文謾罵之前先思考，這真的是我們想要的世界的樣子嗎？」強調大家要開始為世界與自己作出改變，這樣一來才會減少網絡暴力。

楊丞琳﹑炎亞綸都呼籲大家不要再網絡霸凌。（楊丞琳微博圖片﹑視覺中國）

另外，雪莉的死亦引發不少網友第一時間去關注她的隊友舉動，沒想到身為f(x)隊長的中國藉成員宋茜竟然零表態，引來廣大網友湧入她的微博留言責罵她，直言她為人冷血身為隊長沒有盡到責任去開導隊友等，使她受到各種辱罵。網友帶著憤怒的語氣在她微博留言道：「你個冷血怪」﹑「為什麼不開導開導她」﹑「關心一下好不」…到目前為止宋茜仍然沒有就事件發聲。

宋茜沒有表態被網友瘋狂辱罵。（微博圖片）

這一邊廂有網友就瘋狂辱罵，另一邊廂有網友就替宋茜發聲，認為目前為止沒有作出公開發文悼念不代表甚麼，相信她一定在難過中望大家「嘴」下留情，大家紛紛在微博留言說道：「明星真的難怎麼做都人罵」﹑「鍵盤俠不反思嗎？」﹑「真正的難過是不會說出來的」…望大家積點口德。

不少網友湧入宋茜微博辱罵。（圈八戒微博圖片）