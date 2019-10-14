【Sulli雪莉逝世】f(x)隊友Amber暫停活動　Super Junior取消直播

韓國前女團f(x)成員雪莉（Sulli；本名崔真理）今日（14日）下午被發現在寓所內吊頸自殺身亡，終年25歲，噩耗震驚全韓國演藝圈。多位藝人紛紛開post悼念，f(x)成員Amber、雪莉的同公司師兄Super Junior亦相繼因雪莉的離世宣布取消工作。

雪莉今日（14日）被發現在寓所內倒斃，終年25歲。（雪莉Instagram：@jelly_jilli）

與雪莉本來同屬f(x)的Amber現正在美國以歌手、演員及影像導演身份活動，在傳出雪莉離世的消息後，在Instagram更新限時動態以黑底白字寫道：「因為最近的事情，我將會暫停之後的活動，真的很抱歉，感謝大家的慰問。」

Amber與雪莉本來同屬f(x)。（Amber Instagram：@ajol_llama）

Amber感謝大家的慰問。（Amber Instagram：@ajol_llama）

雪莉和Amber本來同屬f(x)。（網上圖片）

同樣隸屬SM娛樂，身為雪莉師兄的Super Junior原定於今晚十時，在V Live平台為今日發售的新專輯《Time Slip》開回歸直播，SM娛樂出公告向粉絲道歉，並宣布這個今晚的直播將會取消。

Super Junior原定於今晚十時播出的直播將會取消。（VLIVE）

雪莉和Super Junior感情要好。（網上圖片）

Super Junior的新專輯《Time Slip》於今日（14日）開始發售。（視覺中國）

樂團N.Flying原定於明日（15日）發行第六張迷你專輯《YAHO夜好》，所屬公司FNC娛樂亦出公告表示取消原定於明天下午2時舉行的傳媒發布會兼showcase：「本公司和N.Flying對演藝界的不幸噩耗深表哀悼,並謹祝故人冥福，對於突然取消行程深感歉意。」

N.Flying原定於明天下午2時舉行的傳媒發布會兼showcase將會取消。（網上圖片）

早前宣布離婚的具惠善和安宰賢亦有相繼出post，具惠善在Instagram上載一張寫着「雪莉寶寶，好好睡吧，我愛你」的照片，並再用文字留言道「我愛你」；安宰賢在8月21日發長文解釋具惠善的關係後，事隔差不多兩個月，亦在Instagram感慨發文：「不會吧... 不是吧？網絡上的生命很奇怪對不對？我沒有現實感，是因為我現在食藥食太多了才變奇怪的對不對？是我奇怪吧...」

安宰賢與具惠善8月中宣布離婚，兩人還隔空對罵，令形象受損。（《新婚日記》劇照）

具惠善出post悼念雪莉。（具惠善Instagram：@kookoo900）