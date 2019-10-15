【Sulli雪莉逝世】IU再次面對好友離世　回顧好姊妹互相扶持點滴

韓國女團f(x)前成員Sulli雪莉昨日（14/10）被發現倒斃於京畿道城南市寓所，終年25歲，雪莉逝世的消息震撼亞洲，而雪莉身邊好友、所屬公司SM娛樂旗下藝人，還有不同地區的藝人均深感難過，一眾網民更非常擔心雪莉摯友IU的狀況。

Sulli雪莉昨日（14/10）被發現倒斃於京畿道城南市寓所，終年25歲。（視覺中國）

IU和雪莉是眾人皆知的親密好友。（IG/@jin_ri_sul，帳號現已刪除）

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IU和雪莉2011年一同主持音樂節目《人氣歌謠》，因而成為好朋友，兩人不時透過Instagram分享合照，IU不時為雪莉親自下廚炮製佳餚，而IU每當有新作品面世時，雪莉亦會透過不同途徑幫忙宣傳，又會為IU送上餐車應援，最近雪莉更客串IU主演的人氣韓劇《德魯納酒店》，飾演傾慕男主角呂珍九的酒店會長孫女，可見兩人是互相支持的好朋友。

IU和雪莉2011年一同主持音樂節目《人氣歌謠》，因而成為好朋友。（SBS）

最近雪莉更客串IU主演的人氣韓劇《德魯納酒店》，飾演傾慕男主角呂珍九的酒店會長孫女。（《德魯納酒店》劇照）

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最能體現兩人友誼的，必定是IU為雪莉寫歌。IU在2012年發行的專輯《二十歲的春天》，收錄名為《桃子》一曲，IU曾透露當時是想着雪莉而寫，因為《桃子》是以男性想念心儀對象為題材，IU為了代入歌曲的男性視角，所以用身邊最漂亮的女性朋友──雪莉作為歌曲中的女主角。此外，去年IU的大熱歌曲《BBI BBI》是諷刺網絡暴力，雪莉又曾在Instagram引用《BBI BBI》歌詞「最近和很多話的那人很合拍（요새 말이 많은 걔랑 어울린다나）」，所以有網民亦推斷IU為雪莉創作《BBI BBI》，以反擊網民的惡意評論。

IU透露《桃子》一曲是受雪莉啟發創作。（《人氣歌謠》畫面）

網民推斷IU的大熱歌曲《BBI BBI》都是為雪莉而寫。（IG/@dlwlrma）

網民紛紛聆聽IU《桃子》一曲悼念雪莉離世，現時在音源網站Melon位列第25位。（Melon）

2017年底SHINee的鍾鉉自殺身亡，與鍾鉉份屬好友的IU深受打擊，2年後的昨天，另一位好友雪莉亦與世長辭，至今IU仍未公開表態，不少網民關注韓國藝人心理健康的問題之餘，亦擔心IU能否承受好友離世的二度打擊。

IU不時為雪莉下廚，氹得雪莉非常開心。（IG/@jelly_jilli）

IU兩度面對好友離世打擊，令韓國人非常擔心她的狀況。（IG/@jelly_jilli）

回顧雪莉與IU相處點滴