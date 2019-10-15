【牛下女高音】蔣志光唱《茉莉花》騷一流唱功　網民：唱多幾首！

TVB新劇《牛下女高音》正在熱播，昨晚（14日）一集終於輪到飾演貿易公司老闆黃河的蔣志光正式登場！劇集講到舊生蔣志光與校長鍾景輝一見如故，二人分享着昔日牛下點滴，蔣志光更決定捨命陪君子與校長一同重組合唱團。在劇中，蔣志光清唱《茉莉花》，示範連升3個Key相當厲害，不少聽出耳油的網民更要求他唱多幾首！

阿蔣音色好正！（電視截圖）

尾句有埋震音！（電視截圖）

其實蔣志光唱功一流絕非秘密，他近年多次於劇集中大展歌喉，例如在《老表，你好hea！》中與韋綺姍「合體」，深情演繹街知巷聞的神曲《相逢何必曾相識》，令不少網民都要求他再戰樂壇，更聲言要「推到佢出碟為止」。

完美組合！（圖片來源：視覺中國）

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雖然有傳蔣志光早年曾於廟街演唱，在1985年受邀在林子祥首個演唱會上扮其唱腔極為神似，因而獲寶麗金唱片賞識，展開幕前演唱生涯，並創作《我也不想說謊》參加流行曲創作比賽為人注意。。但其實蔣志光在電台訪問中，表示自己並未於廟街演唱。之後，他被安排與李克勤和黃凱芹出版迷你專輯，但唯獨蔣志光的專輯銷量較遜色。

1990年，蒋志光同王菲一齊唱《今宵多珍重》！（電視截圖）

真係超級好聽！（電視截圖）

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之後，蔣志光改為簽約另一唱片公司創意家族，代表作包括《相逢何必曾相識》（與韋綺姍合唱）及《皇后大道東》（與羅大佑合唱），廣為香港人及華人所熟悉。雖然歌曲走紅，本人卻並未能一炮而紅，他其後認為自己「歌唱生涯經已完結」，故決定封口不唱，甚至連牽涉唱歌的綜藝節目，都拒絕演唱，並在1993年退出樂壇。退出樂壇後，他加入無綫電視開始為電視劇演出，雖然外形普通，但在塑造角色上十分突出，其演技受不少人認同，有「綠葉王」之稱。

當年幾英俊！（微博圖片）

由於他從不提起自己的歌唱生涯，因此令現今很多年輕觀眾都意想不到。直到2004年羅大佑在港舉行演唱會，蔣志光才再次上台獻唱兩人名曲「皇后大道東」。在2014年，得到王祖藍邀請，他與韋綺姍在無綫電視電視劇《老表，你好Hea！》中客串，再次合唱《相逢何必曾相識》，令他們的歌唱事業被年輕觀眾所重新認識。於前年，胡鴻鈞上傳與蔣志光合唱《遙不可及的Acoustic Version》，吸引不少網民讚好支持，二人更在《勁歌金曲頒獎典禮》中再度合唱，掀起全晚高潮。如今，又能夠在劇集欣賞蔣志光的歌喉真是一大享受！

幾時出歌？（圖片來源：視覺中國）