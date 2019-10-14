【牛下女高音】蔣志光吳岱融聞重拍勁抗拒 ：劇集會變得支離破碎

TVB台慶劇集《牛下女高音》正在熱播，劇中除了黃心穎和張振朗主演之外，劇中更由幾位綠葉演員擔大旗做主演。今天（14日）蔣志光和吳岱融到TVB綜藝節目《兄弟幫》宣傳《牛下女高音》，蔣老師笑言岱融哥很忙才能抽空來一起宣傳：「依家反應唔差，我覺得我哋都要配合做宣傳。不過岱融哥依家先抽空到嚟宣傳，佢只係飛返嚟香港一星期，所以我哋要用盡佢啲時間。」

岱融哥指這部劇集很勵志和貼地，覺得觀眾們應該會很喜歡。（陳志嵐攝）

這套劇集少不了很多歌唱劇情，蔣老師一直是唱得之人，他為了這部劇集給了不少意見：「其實我都盡量係套劇有幾多貢獻就畀幾多貢獻。所以個劇有咩技術上問題有意見我都會幫忙，譬如每拍一take都會唔同key，咁需要技巧。呢啲技巧我會帶耳機我一開聲，佢哋跟我一齊開聲，咁拍子就會準確。」

岱融哥很感激有蔣老師幫忙，所以在唱歌部份才唱得更好。（陳志嵐攝）

《牛下女高音》這劇集能順利播出，更不用因為黃心穎關係要重拍，二人表示相當幸運。在演藝圈多年，二人坦言一套劇集最怕是要重拍，蔣老師說：「原汁原味好緊要，重拍有一個唔好處，就係套劇會變質，變得支離破碎。人角色要重新投入，場地方面都租唔到。如果一定要重拍，觀眾會感受到唔好。」