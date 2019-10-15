【解決師】黑妹驚喜客串做清潔工　病癒後堅持出埠登台演出

TVB台慶劇《解決師》在昨晚（14日）首播，作為男主角的王浩信，在第一集就已經上演多場動作戲，十足特工一樣。劇情講述澳洲華人黑幫「解決師」K（王浩信飾），因為被嫁禍殺了黑幫大佬而被追殺，他逃到香港後成為中學體育老師O Sir，展開第二人生。在首集結尾，身處中學的O Sir幫學校清潔工琼姐打掃，或者對年青一輩來說，未必人人都認得飾演琼姐的黑妹李麗霞，但其實有「酒廊歌后」之稱的黑妹，在七、八十年代享負盛名，吸金力超強！

澳洲華人黑幫「解決師」K（王浩信飾）因為被追殺逃到香港，成為中學體育老師O Sir，展開第二人生。（劇照）

黑妹李麗霞在《解決師》中客串演清潔工琼姐。（電視截圖）

現年58歲的黑妹近年不時到各地登台開騷，以歌會友，她也經常上節目《流行經典50年》演出。今年5月再度離巢的她，在最近播出的兩套台慶劇《牛下女高音》及《解決師》都有演出。其實黑妹拍過的劇不多，今次連續在兩套台慶劇亮相，令觀眾相當驚喜。她在接受《香港01》訪問時，就表示自己只是客串演出：「舊年拍落嘅，不過《解決師》就係客串，得一兩場戲。《牛下》做bartender都幾好玩。」

黑妹在《牛下女高音》中飾演Bartender 興哥。（電視截圖）

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出身音樂世家的黑妹，14歲開始就開始表演唱歌賺錢，當時酒廊盛行，而黑妹大部分時間都是在酒廊打滾，最風光的時期一晚唱7場，更一晚袋幾萬蚊利是。她曾透露某年生日有客人遞上六萬多元利是，這位「酒廊歌后」果然犀利！不過黑妹對於當年的「威水史」就表現得好謙虛：「唔好提喇，都係做嘢，啲客點咩歌我哋就唱咩，不過真係好感恩。」黑妹如今依然頻頻出埠登台，有指她更帶挈不少藝人包括陳展鵬、李天翔等一起演出，但黑妹就笑言：「唔好話幫，佢哋都獨當一面，有一齊登台，但唔多，個個都係好兄弟姊妹，細佬（陳展鵬）都好叻㗎。」

黑妹同陳展鵬情同姊弟！（微博@黑妹李翊寧）

吸金力超強的黑妹在賺到第一桶金之後，改而從商，在2007年更斥資購下半山千八呎豪宅，可以說是圈中的隱形富婆。黑妹閒時就相約好友行山打波，鍛煉身體，但今年3月她確診患有肺癌第一期：「去做Body Check嗰陣發現，到第二次入院確認係Cancer，第三次入院就切喇，成個過程都好快，因為驚擴散。（囡囡擔唔擔心？）我確認咗先同佢講，更加錫我囉。病向淺中醫，好彩發現得早，聽醫生話做咗手術，進展得唔錯。如果有出席活動嗰啲都會去嘅，身體狀況係保持得幾好。但係始終都係一年比一年差，但係差極我都會Keep住做運動，提升返自己嘅免疫力。」

黑妹同女兒及孫兒感情都好好。（微博@黑妹李翊寧）

雖然經歷過大病，但黑妹依然樂觀面對：「唔會減少工作，都會照接，因為慣咗。唱歌唔辛苦嘅，我都好享受個過程，60歲人都仲有朋友搵我登台，好開心。」

黑妹經常出埠登台演出。（微博@黑妹李翊寧）

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