【慢遊全世界．多圖】 迪麗熱巴婚紗照登熱搜　如仙女下凡超唯美

人氣女星迪麗熱巴近期主持單獨去旅行的綜藝節目《慢遊全世界》播出。在最新一集中她身穿婚紗慢步於希臘的聖托里尼島上，在藍白色小鎮中自由穿梭，整個畫面十分唯美，猶如仙女般降臨人間，使她登上熱搜超過100萬人討論。

迪麗熱巴在最新一集中去了聖托里尼島。（《慢遊全世界》微博圖片）

自言因為工作穿過好多次婚紗的迪麗熱巴，今次選擇在希臘穿起婚紗原來同她的童年夢想有好大關係。因為多年前十五歲的她非常渴望來到希臘這個地方影婚紗相。如今因為工作原因又剛好來到希臘，所以她就非常用心地由北京親自帶了一件婚紗來到這裡拍攝，實現自己童年夢想。

在充滿著藍白色小鎮的聖托里尼島上，迪麗熱巴身穿露肩長白色婚紗十分唯美，一顰一笑都非常動容。在陽光的襯托下她特別有感，想對當年的自己講出感受：「從北京一路背着婚紗來到希臘，這一刻我和十五歲的自己一起來到這裡，一起勇敢﹑一起瘋狂﹑一起去看最美麗的風景。此情此景已在腦海中幻想過無數次。現在的我想要對十五﹑十六歲那個迷茫的我，還不知道前方道路是甚麼樣子的，想對她說一句話未來你會看到這個真實的世界，希望你看到這個真實的世界之後，依然熱愛它依然對它充滿好奇。」

迪麗熱巴完成了與自己的約定。（迪麗熱巴微博圖片）

在聖托里尼島上完成與自己約定的她，亦想對目前27歲單身的自己喊話：「我相信只要勇敢去追勇敢去想，只要去勇敢我相信你一定會得到你想要的。在你還沒有來到我的身邊之前，我會好好生活我會好好加油也會好好愛我自己。」相信熱巴會遇到能守護自己一輩子的人。

迪麗熱巴穿婚紗一刻非常唯美。（《慢遊全世界》微博圖片）

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