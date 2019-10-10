【慢遊全世界】迪麗熱巴觸景傷情　為一人鏡頭前爆喊

兩年前因為出演玄幻劇《三生三世十里桃花》而走紅的迪麗熱巴，隨之成為炙手可熱的大明星，其一舉一動都廣受外界關注。在演藝路上屢獲得成就的她，看似人生過得美滿，其實她心中一直存在著一個好大的遺憾。近日，她參與獨自去旅行的綜藝節目《慢遊全世界》播出，她就突然在民宿中觸景傷情大喊，回憶起當年自己因為工作關係而未能見婆婆最後一面，這件事成為了她一生中最大的遺憾。

迪麗熱巴獨自去希臘體驗慢遊生活。（《慢遊全世界》截圖）

迪麗熱巴是次去了希臘體驗慢遊的生活，到達民宿時一對年邁的夫妻迎接，令她甚是開心。當她眼見老婦人在準備午餐的時候，她突然有情緒湧上心頭，因為眼前這個畫面似曾相識，令她瞬間在鏡頭前大喊。原來這一位老婦人令她想起自己的婆婆：「看着房東爺爺奶奶的幸福日常，品嚐着熟悉的味道，讓我產生了在家的錯覺。很像我姥姥，現在看到老人就會想到姥姥。」

迪麗熱巴見到老婦人非常有親切感。（《慢遊全世界》截圖）

眼淚不停留下的她亦對婆婆感到抱歉，事因從小與婆婆感情深厚的她，就在婆婆病危的時候自己因為工作關係請不了假而未能見對方最後一面，這件事就成為了她此生最大的遺憾：「她是一個特別特別安靜的人，我爸爸曾經評價過我姥姥是全世界最乖的老人家。因為她太好了，就是她後來就是生病的時候，就幾乎是整個那個小區很大，幾百個人都反正來見她了，唯獨我沒回去。」不少網友聽見迪麗熱巴這一個故事都大為感動，明白她這一種心情，因為人生許多時候都是處於一個身不由己的環境當中，特別是做演員這一行，相信她婆婆不會怪責她的，反而希望她活得更好添，大家紛紛在微博留言：「不要自責」﹑「要開心要幸福」…相信她的婆婆會以她為榮的。

迪麗熱巴在鏡頭前爆喊。（《慢遊全世界》截圖）

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據指迪麗熱巴的婆婆在她拍《克拉戀人》（2014年）的期間病危的，當時只是剛出道不久的她還是沒有什麼知名度的新人，而且《克拉戀人》高雯的角色是她自己試鏡爭取回來的，對她來說是一個非常重要的作品。當時身為第二女主角的她戲份甚重，假若請假回去見婆婆，劇組就必須停工隨時就會損失過百萬製作費。所以她在請不到假的情況下強忍著傷心的情緒繼續拍攝，導致未能見婆婆最後一面。

迪麗熱巴因為未能見婆婆一面而感到有遺憾。（《慢遊全世界》截圖）

事實上，在2013年之後迪麗熱巴就幾乎全年無休，最起碼1年拍3套作品以上，加上廣告代言﹑綜藝節目等拍攝，真的做到沒有時間休息，連她自己亦曾講過：「差不多是從2013年中，就一直工作到現在好像確實是無休。」而她的同校師姊婁藝瀟亦曾在綜藝節目《閨蜜的完美旅行》中講過：「迪麗熱巴4年沒有休息過一天，天天累的就跟什麼似的，我說那樣的生活我寧可去死。」十分同情她的生活，可想而知當時的她是多麼的身不由己。