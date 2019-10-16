【全民造星II】王祖藍表弟孖八超齡參賽　被指缺乏鬥舞基本禮儀？

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星》去年推出第一季後大受觀眾歡迎，參賽者們熱血追夢的過程令不少觀眾感動，節目結束後由參賽者組成的偶像男子組合MIRROR及ERROR甫出道就掀起追星熱潮。今年ViuTV希望乘勝追擊推出《全民造星II》，第一輪的才藝比拼進行得如火如荼，除了有姜大衛的兒子姜卓文（細John）參賽，王祖藍表弟李俊華（孖八）原來亦在參賽者之列。

《全民造星II》逢星期一至五晚上10時30分播映，第一輪比賽已進入尾聲。

今晚（16日）播出的第12集，88號參賽者李俊華「孖八」登場，原來他是藝人王祖藍的表弟。現年36歲的他更超齡參加《全民造星II》，年紀上與最細的72號參賽者葉振弘（Marco）相差一倍，被主持人強尼取笑：「好彩的話，孖八可以做到Marco爸爸。」

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孖八跳舞經驗豐富，尤其在機械舞方面，他曾教不少名人跳舞，例如：陳偉霆和張致恆等，連張家輝在拍攝《激戰》前亦上過孖八的跳舞堂。不過孖八與較年輕的參賽者似乎相處得不愉快。練習期間，大會經常舉行Dance Battle讓一班參賽者練習，其中一次孖八與65號參賽者潘俊維（Jerry）對戰。鬥舞期間孖八不但踢向Jerry褲子，更拍打對方cap帽，令Jerry對孖八的行為表示不滿，認為對方是街舞的大前輩，為什麼連比舞的基本禮儀亦沒有，更揶揄對方想搏上位。孖八於比賽後主動找Jerry握手示好，但遭Jerry拒絕。