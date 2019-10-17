林秀怡告別主持6年《樂勢力》與發聲無關　擔心不獲續約:見步行步

無綫藝人林秀怡今日（16日）在個人社交媒體貼出與歌手謝文欣的合照，並寫上：「Bye bye la」又標籤了節目正在主持的音樂節目《樂勢力》，以及同為主持的謝文欣及伍富橋。《香港01》向林秀怡查詢，原來今天只是她作為《樂勢力》主持的最後一天，畢竟當了6年多該節目的主持：「一定會唔捨得嘅，不過都尊重公司安排。」據知，《樂勢力》及後將由其他主持接手，問到會否與自己曾就《逃犯條例》修訂發聲有關，秀怡就澄清：「只係節目主持調動，應該唔關事，工作量都同之前差唔多。（接下來想拍劇？）想啊！睇下公司有冇劇俾我。」

林秀怡貼出與歌手謝文欣的合照，原來今天是她作為《樂勢力》主持的最後一天。（Instagram／@kirbysau）

談到接下來的工作安排，林秀怡說：「未知啊，都係等公司安排；都係等，周不時都係咁。」近日娛樂新聞台主持林子博、演員鄭敬基等相繼因為就社會議題發聲而不獲TVB續約，問到秀怡會否有同樣的擔心，她說：「都有少少，都係等公司安排。」林秀怡又聲稱忘記了合約屆滿日期；當記者問到萬一不獲續約會有什麼打算，秀怡說：「自己係見步行步嘅人，所以都係隨緣。」

點擊圖輯看林秀怡靚相！！