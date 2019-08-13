林秀怡IG表態出事　被TVB雪藏停工：有排都唔會見到我

TVB藝人林秀怡一向備受網民愛戴，加上她敢於在個人社交平台表達意見，獲得不少支持和認同！可惜，最近有眼利的網民就發現林秀怡繼在IG宣布自己將離開主持6年的音樂節目《樂勢力》外，又頻頻離奇缺席有份主演的新劇《12傳說》宣傳，被猜測是因她因表政治立場而遭TVB雪藏！

林秀怡因在反對修訂《逃犯條例》大遊行當日在IG story上post出寫有「6‧9」的字眼以及在市民為向政府表達不滿，在網上發起罷市、罷課及慢駛等活動時再出Post表示會「休息一天」。疑因兩次高調表態，而步《東張西望》主持林泳淘的後塵，慘遭TVB雪藏！其實早在上月14日，林秀怡已在IG表示：「#咁岩《十二傳說》既宣傳都唔會出現啊， #唯有係呢到同大家宣傳下啦！」，當時已有不少網民留言：「TVB玩打壓？」和「秀怡秀怡我地支持你」等等。

秀怡是TVB上位小花！（IG圖片/@kirbysau）

秀怡BB......（IG截圖）

秀怡冇份直傳！（陳順禎攝）

點撃下圖睇出事Post！

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繼缺席新劇宣傳，林秀怡再發文表示離開做了6年主持的音樂節目《樂勢力》，她稱：「今個星期四就迎來左我既最後一集「樂勢力」既拍攝，錄影既時候諗番咁多年既點點滴滴，有啲想流馬尿，我忍左……多謝你地咁多年都體諒我呢個嘈到爆又亂講野既人」而之後有網民留言問林秀怡何時才會現身時，她回覆：「有排都唔會見到我。」，令人痛心！

又同《樂勢力》講bye bye！（IG圖片/@kirbysau）

仲同網民講有排都見唔到！（IG截圖）

對於被公司雪藏一事，林秀怡回覆《香港01》時稱：「唔提啦，應該唔關事嘅。」除此之外，梁嘉琪在IG Post了一張寫住「加油」字樣的黑白相，並寫道：「轉右90度看」，原來從另一角度看是「香港」，似乎是透過這張相片意有所指。而她亦疑似在TVB消失，不見蹤影。

梁嘉琪亦曾Post了一張寫住「加油」的黑白相。（IG/＠kakikakileung）