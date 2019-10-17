Ren@NU'EST、Apink初瓏普美11月輪流來港　開Show會粉絲

韓國男團NU’EST將於本月21日發行第七張迷你專輯《The Table》，而成員之一Ren更會於下月23日假九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行音樂會，工作實在忙個不停。Ren特意拍片宣傳，又用廣東話問香港粉絲「大家有冇掛住我呢？」Ren咬字清晰，可見事前下了不少苦功。今次粉絲見面會，購票粉絲有機會與Ren擊掌、獲得Ren設計的神秘禮物、簽名海報、簽名即影即有，或能在音樂會完結後歡送Ren離開，Ren更為粉絲演唱精選的歌單，所以他希望粉絲多多期待。

韓國男團NU’EST將於本月21日發行第七張迷你專輯《The Table》。（Twitter/@NUESTNEWS）

Ren更會於下月23日來港舉行音樂會。（Twitter/@NUESTNEWS）

Ren特意拍片宣傳，又用廣東話問香港粉絲。

另外，Apink成員初瓏和普美原定於9月舉行粉絲見面會，後來宣布延期至11月24日假旺角麥花臣場館舉行。門票將於本月21日在Cityline購票通公開發售，粉絲除了能感受初瓏和普美的開心果魅力，持有VIP門票的觀眾更可與初瓏及普美近距離擊掌或合照，相信粉絲必定非常期待。

Apink成員初瓏和普美的香港粉絲見面會延期至11月24日假旺角麥花臣場館舉行。

粉絲除了能感受初瓏和普美的開心果魅力，持有VIP門票的觀眾更可與初瓏及普美近距離擊掌或合照。

Ren香港音樂會宣傳片