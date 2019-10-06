NU'EST Ren 11月襲港開個人音樂會　率先預告重量級嘉賓登場

韓國逆轉男團NU'EST 7月才開完香港演唱會，成員Ren崔珉起又馬不停蹄宣布將於11月23日再次來到香港，舉行出道以來首個個人音樂會《2019 NU'EST REN SPECIAL LIVE SHOW <REN'S LIFE> IN HONG KONG》。特別愛錫香港粉絲的Ren，特別選定香港場作為巡演起點，粉絲必定更加期待！

今年出道第7年的Ren有着一把溫柔的好歌聲外，他水嫩的皮膚及精緻的五官，吸引了一班忠心的粉絲，出演《Produce 101》第二季時他更有「Produce之顏」的稱號。而今年Ren終於舉行首個個人音樂會，希望以Live Band的方式向粉絲娓娓道來他的成長故事。除此之外，Ren更率先預告音樂會將邀請一位在他演藝生涯中，有著舉足輕重影響的特別嘉賓，二人的合作舞台實在令粉絲非常好奇。

Ren相隔4個月，即將再於11月來到香港開音樂會。（FB/@pledisnuest）

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為了報答香港粉絲多年的支持，Ren當然準備了多項粉絲福利回饋大家。所有入場粉絲都有份參加擊掌環節外，亦將得到Ren精心設計的神秘禮物，至於內容就要等大家親自入場揭曉。另外購買$1580及$1180 門票的觀眾，更有機會額外獲得簽名海報、簽名即影即有或參加歡送環節。Ren的香港音樂會門票將於本月16日起開始發售，粉絲想必不能錯過難得的機會。

Ren首個個人音樂會門票將於16日開始發售。