木村光希着巨型紗裙為品牌行騷　造型再遭網友小評：好似炸雞！

日本「最強星二代」木村光希（Kōki）頂著父母的光環，在時尚圈發展得風生水起，雖然贏在起跑線，不過光希的穿衣打扮非常飄忽，時而清純有型，時而又老態盡顯，造型不時被網友吐槽。

日前，光希出席東京時裝周，為品牌TOMO KOIZUMI 2020春夏系列行騷，她身穿熒光紅、橙、黃三色拼接的巨型澎澎紗裙，頭髮高高盤起，行騷的台風不錯，氣勢十足，不過造型又遭到網友吐槽：「越看越奇怪，像我門口的雞冠花」、「好像炸雞」、「行走的雞排還是雞柳」、「我看成了天婦羅」、「芝麻街？」等等，也有網友表示「這衣服適合成熟的女性，她的臉和步伐還是稚嫩，所以不適合」、「不要再糟蹋這麼好的苗子了好嗎」，為光希惋惜。

木村的浮誇澎澎裙造型被網友吐槽似雞冠花。（視頻截圖/Amazon）

無獨有偶，9月尾光希出席日版《VOGUE》舉辦的20周年Party時，亦是選擇TOMO KOIZUMI的服裝，當時的妝容與整體造型也飽受詬病。

木村光希出席日版《VOGUE》20周年Party的造型遭網友瘋狂吐槽。（VCG）

其實日本設計師TOMO KOIZUMI在今年年初憑藉浮誇夢幻的澎澎裙崛起，一出道就迅速走紅，深受設計師Marc Jacobs以及造型師Katie Grand的寵愛，漸變色彩體現在大型的澎澎裙上非常獨特，予人變幻莫測的神秘感，TOMO KOIZUMI是一匹黑馬。

對於光希而言，一方面她年紀尚輕，資歷尚淺，加上身高不如超模，面孔稚嫩，不能達到百變效果，自然有些難駕馭；另一方面，她膚色偏小麥色，熒光色會顯得皮膚更黑，所以會予人不適合的感覺。