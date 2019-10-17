黎姿曾當童星9歲入行拍劇　清純稚嫩模樣竟被女兒認出

「最靚CEO」黎姿（黎珈而）剛剛踏入48歲，雖然近年淡出幕前，專心打理生意及照顧3位女兒，不過經常都會在網上分享靚相及近況。日前在IG上載了兩張她9歲時當童星的照片，還說3個女兒竟然認出這個女孩就是媽媽。

黎姿（黎珈而）雖然已經48歲，但仍然美艷動人。（IG圖片／gigilai_official）

黎姿在IG留言說：「3隻小豬竟認出網上這小女孩：『是媽媽啊！』我也當過小演員，上世紀的事了，我從沒刻意告訴女兒自己的演藝工作，只是有一天，她們的小同學說：『我媽媽說你媽媽是很多人識的！』我笑了一下，沒有多說，將來她們自然會知道……不過，的確感恩以往走過的路，每段時光我都珍惜！#邊隻小豬似兒時媽媽」相中的黎姿一臉稚氣，粗眉單眼皮眼睛，是一塊未經琢磨的樸玉，驟眼認不出是她來，可能因為女兒跟她長得相似才應認出媽媽。

黎姿出生於電影世家，9歲時曾參與演出港台的單元節目《百合花：離巢》，與姑媽黎萱一齊演出。之後到14歲讀中二時被許冠傑發掘入行當演員，參演電影《開心鬼放暑假》。因為黎姿以這部電影成名，所以不少人以為這是黎姿的第一部影視作品。

可能因為3個女兒長得像媽咪，所以才能一眼認出她來吧。（IG圖片／gigilai_official）