【牛下女高音】歐瑞偉唔抗拒男男Kiss：死火， 唔通我中途轉Gay？

吳岱融、龔慈恩、蔣志光、歐瑞偉等一眾演員齊齊為台慶劇《牛下女高音》宣傳，他們更輪流大展歌喉，演唱主題曲《Santa Lucia》、《雪姑七友》、《一生何求》等多首經典歌曲，十足小型演唱會。劇集播出以來，成功掀起不少話題，當中歐瑞偉被鄭敬基強吻一幕，更令不少觀眾驚呼！

就是這一幕！（電視截圖）

重提這場強吻戲，歐瑞偉接受《香港01》訪問時就笑稱：「當時導演叫錫就錫囉，但估唔到鄭敬基二話不說，一埋嚟就咀，狼到死，睇到曾偉權都O晒咀！咁錫咗好耐，導演都唔叫Cut，我哋又唔敢郁，起碼錫咗3秒。」其實歐瑞偉之前已在《愛·回家之開心速遞》中與Terry（李偉健飾）連咀兩次，相當刺激！問到會否抗拒男男接吻，他直言：「唔抗拒喎，死喇，唔通我中途轉Gay？我又真係唔抗拒喎。畀個女仔我，反而會有少少尷尬，男仔反而一啲尷尬都冇。死喇，我開始懷疑自己⋯⋯我係咪轉咗Gay嘞？死火。」

唔通KC人到中年先轉性取向？（梁碧玲攝）

至於問到Terry與鄭敬基哪個比較好錫時，歐瑞偉認真答道：「我估我又冇投入到咁樣，又冇真係品嘗過⋯⋯好難揀，等我今晚回味一下先再答你。」