【極多圖】澳洲華裔小姐沈蘊初激似李嘉欣　才貌雙全係人生勝利組

新一屆澳洲華姐激似李嘉欣



娛樂圈有不少大家熟悉的靚女都是來自華姐選美比賽，例如近幾屆余思霆、張曦雯、岑麗香、苟芸慧甚至是第一屆有「香港美人」之稱的李嘉欣，都是「國際中華小姐競選」的冠軍，而國際中華小姐的競選佳麗又是世界各地的華裔小姐，自然要「落足眼力」。今屆「Slaite2019澳洲華裔小姐競選」（即是華姐澳洲區）亦由賽前大熱門25歲的沈蘊初（Serena）當選冠軍，被媒體喻為「悉尼女神」的她除了擁有175cm的九頭身身材外，樣貌還非常標緻，十分之似李嘉欣。

沈蘊初（Serina）同李嘉欣真係有八成似樣。（網上圖片 / TVB）

沈蘊初唔止樣靚 仲係高材生



日前（17/10）是「Slaite2019澳洲華裔小姐競選」，TVB為隆重其事更特地安排了陳豪和李佳芯遠赴當地擔任嘉賓司儀，而TVB Anywhere的Facebook則全程直播當晚盛事，可謂十分重視。據知這位「悉尼女神」沈蘊初（Serena）來自悉尼賽區，2014年就已經奪得了「悉尼華裔小姐」冠軍和「最上鏡小姐」。

沈蘊初身材不輸蝕當年李嘉欣。（網上圖片 / TVB）

沈蘊初（Serena）好有仙氣。（沈蘊初IG圖片）

外表出眾之餘，原來她也是一名高材生。早在17年時，就讀澳洲名校悉尼大學（University of Sydney）的她就已經考獲了國際商務與金融雙學士學位以及市場營銷碩士。在一篇報導中，更透露了Serena曾在高二時收到過美國麻省理工的錄取通知，但因為年紀太輕再加上父母不放心，才在高中畢業後到澳洲留學。

看她的Instagram就知道她在澳洲相當喜愛大自然，有不少陽光與海灘、滑雪的照片。不知道沈蘊初（Serena）會否再下一城當選「國際中華小姐」，繼而成為下一個岑麗香呢？

沈蘊初（Serena）高中後就由中國遠赴澳洲修讀學士課程。（沈蘊初IG圖片）

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