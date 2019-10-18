疑現身警署送奶茶慰問　陳百祥語出驚人：剩下警察最識正義識道理

曾公開出席撐警大會的藝人陳百祥（叻哥），繼日前被網友發現疑似現身某警署為警員們加油打氣之後，今日（18日）再有網友於社交網站流傳出一段長達約兩分多鐘的影片，他疑似在警署中為警員們送上奶茶慰問，並向他們發表一連串鼓勵說話，當中更語出驚人：「如果我做警務處長就好了，兩個月前就開了真槍。」聽到不少網友非常震驚。

叻哥日前被發現疑現身某警署。（Facebook圖片）

從影片中所見，身穿牛仔外套的叻哥疑身處某警署，在他旁邊疑出現不少警員圍著聽他講說話。而在他身後有一整桌奶茶供應，疑為警員們提供送上慰勞。曾公開表示警方執法絕對是正確的他，今次亦再度揚言強調香港警察是好偉大的，力讚他們的表現：「靠你們了，最後一條防線是你們的，整個香港你們要看著。我不知道政府其他部門是怎麼看，我就覺得好像只剩下警察唯一最識正義同識道理的。其他部門好像幫不了你們，我們這些普通市民只可以在心裏支持你。」

叻哥向在場人士講說話。（網上截圖）

直言自己快奔70歲的他，亦強調自己是百分百支持警方覺得他們是好偉大的：「知道大家真的很辛苦，我是百分百支持你們，還覺得你們很偉大。因為他們不止搞你們，還搞你們家人，這一些完全已經是，我想也想不到香港會這樣的。當然好多東西出現了問題，教育出現了問題﹑整個社會出現了問題，但沒有辦法的就靠你們去守這道最後防線。」叻哥的肺腑之言同時獲得在場人士拍案叫絕。

有專人即場沖奶茶。（網上截圖）

另外，在接近說話尾聲之時叻哥更語出驚人說道：「如果我做警務處長就好了，兩個月前就已經開了真槍，就好快可解決。不過你們還好忍得，我真的覺得你們好忍得，被人掟完氣油彈都不開真槍真的好忍得，沒辦法辛苦了大家。」又再一次贏得大家掌聲。