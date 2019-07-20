【逃犯條例】陳百祥公開撐警向網友「挑機」：畏懼暴力就唔使生存

陳百祥（阿叻）和肥媽（Maria Cordero）今日（20/7）在金鐘添馬公園以司儀身份出席「守護香港行動」，公開支持警方執法。阿叻接受《香港01》訪問時便指最近香港發生太多不快事，所以今日即使沒有收錢都擔任司儀：「點可以樣樣都計錢，做嘢係講有冇良心。」又指掟磚、擲矛是暴徒行為，見到警察被欺凌非常心痛：「警方執法絕對正確，呢個係我睇法，如果冇警方，成個香港都亂晒。」

陳百祥（阿叻）和肥媽（Maria Cordero）今日（20/7）在金鐘添馬公園以司儀身份出席「守護香港行動」，公開支持警方執法。（葉志明攝）

問會否擔心今日公開支持警方後，會被網民責罵？阿叻指自己不會怕亦會不理：「佢鬧咪嚟呢個場地鬧我囉，點解佢哋唔嚟呢個場地鬧我，人哋鬧我都係意見，意見可以接受，行動可以照舊。我呢一生人得一個字，就叫做唔知咩叫驚，亦都唔知咩叫畏懼，畏懼暴力你就唔使喺度生存，我未驚過。」

阿叻更希望與網民當面對質：「絕對希望你當面同我講，道理愈辯愈明，我道理唔啱，我都希望你講畀我聽，我都未必一定全部啱晒，唔該你話畀我聽，你個行為係點解，如果你可以說服到我，我接受。」

阿叻和肥媽高舉拇指向警察「畀Like」。（葉志明攝）

談到老友譚詠麟、鍾鎮濤早前出席撐警活動後，惹起部份粉絲不滿，更有人踩爛他們的唱片洩憤，阿叻便指這些只是雞毛蒜皮的事：「曹操都有知心友，關公都有對頭人，點會全世界鍾意你，以前鍾意張國榮嘅都唔會鍾意譚詠麟。啲黑膠碟你買，你咪踩爛佢囉，對佢嚟講一啲影響都冇。」又指自己不怕觀眾罷睇他的節目：「千祈唔好睇，多謝你，我唔需要你睇我節目，我都係咁生活落去。」