黃宗澤內地拍網劇《我知道你的秘密》　首演法醫分飾兩角挑戰大

黃宗澤（Bosco）近年轉戰內地發展，出演了多套劇集同綜藝節目。最近，由他主演的網劇《我知道你的秘密》正在播出，Bosco在劇中首次飾演法醫，更一人分飾兩角，一正一邪，挑戰不小。

隨著新劇的播出，Bosco近排都密密為劇集宣傳，接受了不少內地媒體的訪問，除了大談拍攝該劇的過程與感想，也有提及老東家TVB。眾所周知，曾經的TVB五小生（林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明、陳鍵鋒）中，四人皆已離巢，而現在的TVB似乎已經告別了黃金時代，對此，Bosco坦言：「我覺得可以說是一個循環吧，以前可能港劇會很受歡迎，現在可能是因為香港的市場沒有那麼大，可能投放下去的東西沒有那麼多，但是我覺得這個世界其實是一個循環，可能十年之後，或者是一段時間之後，他就會創作一些新的潮流出來，我也不知道，因為這個我也不敢說。」

由三人主演的《飛虎之雷霆極戰》剛剛播完不久。（Instagram@boscomine）

雖然五人在TVB多年，無論作品還是人氣都一直高企，但卻從未攞過視帝，不少人都認為TVB欠他們一個「視帝」，但Bosco並不覺得可惜：「我覺得拍戲不是為了拿獎，拍戲就是拍一部好戲，演好一個角色給觀眾看，觀眾看得開心就好。」

雖然《我知道你的秘密》口碑不算太好，不過鑒於Bosco的超高人氣，很多粉絲都慕名觀看。（微博@電視劇我知道你的秘密）

對於很多演員來講，最擔心的是被大家「定型」，Bosco也直言到：「我就是不想，比如說定型一定要演警察，一定是個壞人，我最怕這個，因為我覺得演員創作的東西是無限的。」不過卻被記者指出他有一個無法逃避的「標籤」，就是「長得帥」，令Bosco也大笑不已。

儘管已經接近40歲，但Bosco認為感情是隨緣，其實並沒有特意安排自己結婚與否，或者多少歲要結婚，「我從來沒有這種想法，就隨緣吧，我覺得那個時機到了，你躲也躲不過。」而他個人比較鍾意雙朗、獨立一點的女生，表示戀愛比結婚重要，不會為了結婚而結婚。

出道多年，Bosco在兩岸三地都有不少粉絲。（Instagram@boscomine）