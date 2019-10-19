【後生仔傾吓偈】方力申同Stephy仲係朋友：我哋仲喺同一個group

原來方力申都知道網民幫佢改嘅名「万刀甲」，仲笑言環島游將會係「滿城盡插万刀甲。」

最新一集《後生仔傾吓偈》搵嚟方力申做嘉賓，雖然佢一心一意係想宣傳11月嘅環島游，但結果話題一直都離不開「前度」。曾幾何時被認定為金童玉女嘅方力申同鄧麗欣，拍拖10年未能開花結果，有後生仔問到「怕唔怕前度咁深刻， 搵唔返下一個更好？」方力申表示身邊朋友都有同佢討論過呢個問題，仲話如果搵圈內人的少不免會被比較，搵圈外人的話怕對方承受唔到壓力，所以提議佢外藉女友。「但我其實無搵過，亦都無人搵，隨緣啦。」呢個答案真係官腔到一個點。6號之後再追問如果搵外藉女友的話，日本或者台灣會否是心水之一，方力申只係話每次去旅行都會留意下當地嘅女生。

身邊朋友都提議方力申搵外藉女友，但佢就覺得隨緣。

方力申之後被問到慣唔慣單身生活時，佢表示自己向來都唔痴屋企，加上自從開咗泳會之後就更忙，但偶爾都會諗下到底拍拖感覺係點。「呢幾個月練水咁辛苦，試過練完再去教水，都有諗點解要咁辛苦，但就無諗如果有女朋友就好。」最好笑係馮盈盈話如果有女朋友仲攰，未必係脫水咁簡單，方力申非常認同，仲對住馮盈盈話：「有你呢種女朋友真係會仲攰。」



對於鄧麗欣同王子拍拖，方力申話無特別感覺。

以前「前度」話題就咁完？對唔住，繼續有嚟。6號問方力申會唔會追蹤前度嘅嘢，佢就話：「好清楚，因為有共同朋友。我哋仲喺同一個group裡面，過年過節都會祝賀對方。我今次環島游佢都有捐錢支持。所以……係知道對方嘅狀況。」咁當前度有新戀情時，又會唔會有特別感覺呢？方力申話冇，仲話「有見過佢地兩個一齊，同場但無同檯食飯，有點頭打招呼，你問我如果佢哋開花結果，我當然會恭喜。」係未可以做到再見亦是朋友呢？方力申話好佩服情侶分開之後仲可以繼續做好好朋友，甚至於可以同對方男友做埋朋友，但自己就暫時未試過……