TVB進一步「解禁」黃心穎！　《堅離地》《丫鬟》即將重見天日

雖然4月16日爆出的「安心事件」令兩大主角許志安和黃心穎備受外界批評，其中黃心穎便避走美國進修，又疑似改名展開新生活，正式遠雜香港娛樂圈，而無綫（TVB）亦因應外界反應將黃心穎的作品一一「封印」，不過TVB近月卻開始「解禁」，更將她有份演出的《牛下女高音》列為本年度的台慶劇，最近更有兩套「新作」即將出土。

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撞正台慶月 《堅離地》《丫鬟》接住播

據知，黃心穎有份演出的《堅離地愛堅離地》和《丫鬟大聯盟》將分別於11月18日和12月16日在馬來西亞首播，而《堅離地愛堅離地》監製吳冠宇（十仔）接受《香港01》訪問時，便確認《堅》劇將會在當地緊接《牛下女高音》播出：「大馬同香港個安排唔同，香港播完《牛下》後會播內地劇《鳳弈》，因為公司冇《鳳弈》大馬嘅播出權，所以大馬播完《牛下》會播《堅離地》。」

提到《牛下女高音》成為「解禁」先例，問會否爭取《堅》劇在香港播出？十仔坦言：「希望爭取到，但都要等公司安排，不過劇集能夠喺大馬播出，總算冇令到演員嘅辛苦白費。」

由張振朗、龔嘉欣等主演的無綫（TVB）劇集《堅離地愛堅離地》將於11月18日在Astro AOD播出，Astro AOD為香港電視廣播（國際）有限公司（TVBI）與馬來西亞Astro合作開辦的頻道。（TVB《堅離地愛堅離地》海報）

「出事」前大馬開工

到底TVB為何會有這個決定，相信只有高層才會知曉箇中原因，但最巧合的是「安心事件」爆出前一星期，黃心穎人在馬來西亞拍攝旅遊節目《懿想得到》，有指她率先收到消息搞到神不守舍，搞到導演向樂易玲投訴，其後黃心穎始向樂易玲承認被拍「偷食」影片，隨即被勒令停工並轉往溫哥華避風頭。看來她確與馬來西亞有段不解之緣，更有可能是其翻身之地。

「安心事件」爆出前一日（4月15日），黃心穎仍有在Instagram分享在馬來西亞拍攝《懿想得到》的花絮相片。（Instagram/@jacquelinebwong）

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