「安心事件」TVB失愛將黃心穎　離巢女藝人仲有邊幾個？

黃心穎今年4月因「安心事件」令演藝事業凍過水，雖然TVB並沒有因此與心穎解約，但她有份主演的多套電視劇極有可能永久「冷藏」，播映無期，雖然近日無綫安排她主演的《牛下女高音》接檔《街坊財爺》以台慶劇名義播出，乍看似是讓心穎「安心回歸」，然而有傳心穎出事後早已經轉到美國做地產，似乎有意永久退出，意味近年鬧人才荒的TVB將會再失去一位有吸金力的花旦。

黃心穎今年4月因「安心事件」令演藝事業凍過水，雖然TVB並沒有因此與心穎解約，但她有份主演的多套電視劇極有可能永久「冷藏」，播映無期，雖然近日無綫安排她主演的《牛下女高音》接檔《街坊財爺》以台慶劇名義播出，乍看似是讓心穎「安心回歸」，然而有傳心穎出事後早已經轉到美國做地產，似乎有意永久退出，意味近年鬧人才荒的TVB將會再失去一位有吸金力的花旦。（電視截圖）

TVB近年多位資深演員及一線花旦因各種相繼離巢，包括佘詩曼、胡杏兒、鍾嘉欣、岑麗香、一直都處於「大量失血」狀態，即使每年依然有多新人加入，但要馬上填補上述空缺，惟有揠苗助長，要她們密密拍劇，包括馮盈盈、蔡思貝、劉佩玥、鄧佩儀等等，似乎仍未見效。單單是女藝員方面，除了黃心穎這位花旦之外，與TVB緣盡還有以下幾位，但必須強調，以下名單並非只包括一線：

李施嬅今年4月已與無綫結束15年的合作關係。（李施嬅Instagram：selenaleelalee）

李施嬅進軍荷里活

近來憑電視劇《今宵大廈》大受歡迎的李施嬅，於劇集播出前，即今年4月已與無綫結束15年的合作關係。她2003年參選《香港小姐競選》後入行至今一直默默耕耘拍劇無數，然而卻未受重用，亦未曾在TVB頒獎典禮上獲過獎項。然而她離巢後馬上進軍荷里活，更在《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》上奪得「最佳女主角」，備受肯定。雖然已經離開TVB，但她憑《今宵大廈》成為今年視后的大熱人選。

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林泳淘在今月4日，在合約仍有一年的情況下突然被TVB提前解約。（資料圖片）

林泳淘遭提前解約

林泳淘於2012年參加《香港小姐競選》後加入TVB，後來擔任《東張西望》的外景主持，因毫不造作和敢言的性格備受網民喜愛。然而她在今月4日，在合約仍有一年的情況下突然被TVB提前解約，被外界猜測是因多次在社交網站支持反收例的言論有關。被逼離開效力7年的公司後，她表示有意向網上發展做KOL。

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宋熙年於今年7月與效力12年的TVB約滿。（葉志明攝）

宋熙年未獲重用決心離開

2007年《國際中華小姐競選》冠軍宋熙年於今年7月與效力12年的TVB約滿，決定不續約兼離巢。宋熙年因為口才了得，入行初期就成為《東張西望》的主持之一，多年來合共主持接近30個節目，可謂是TVB數一數二的一線主持。然而，她卻未受到TVB的重用，12年間未有主持過任何TVB的大騷，台慶或頒獎禮，令人相當可惜。

2007年華姐冠軍宋熙年傳離巢 入行12年主持逾30個節目仍被冷待

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黃淑儀推出過《吾淑吾食》、《吾湯吾水》等多個家傳戶曉的飲食節目，今年1月初宣布約滿不續約。（資料圖片）

黃淑儀不續約即為ViuTV拍節目

推出過《吾淑吾食》、《吾湯吾水》等多個家傳戶曉的飲食節目的黃淑儀（Gigi姐）曾經是無綫的當家花旦，一度與汪明荃和李司棋齊名，合稱「無綫三大花旦」。雖然她曾中途數次離開TVB，不過多年來斷斷續續已為無綫效力長達32年，可謂是無綫的元老級藝員之一。Gigi姐於今年1月初宣布約滿不續約，希望能夠好好享受生活，不過不排除以後有任何的合作機會，但早前她已在ViuTV現身，與ERROR成員肥仔和保錡一同主持《Cooking Gigi 台灣篇》。

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蓋世寶於今年3月正式約滿TVB，結束23年的賓主關係。（蓋世寶Instagram：@poupou_poupoupou）

蓋世寶成棄卒決心外闖

蓋世寶（Lulu）於1995年加入TVB，完成演藝訓練班後隨即被派去擔任主持兒童節目《閃電傳真機》，之後亦有份擔任《至Net小人類》及《放學ICU》的主持人，結果一做就做了18年兒童節目，成為全TVB年資上僅次於譚玉瑛的兒童節目主持人。然而TVB於2015年全面改革兒童節目組，Lulu被逼轉型拍劇，卻只能擔當小配角，亦被公司提出以減人工換取續約條件，結果令她心灰意冷，於今年3月正式約滿TVB，結束23年的賓主關係，之後隨即已在ViuTV及香港開電視亮相。

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「最索丫鬟」陳婉婷今年9月宣布完約離巢。（陳婉婷Instagram：@hebechan0510）

「最索丫鬟」陳婉婷隨時轉戰內地

陳婉婷於2011年透過TVB周刊舉辦的「CoverGirl選舉」加入TVB，8年來參演過多達78套劇集，她在古裝劇憑出眾的扮相，令觀眾對她飾演的宮女、婢女等角色留下深刻印象，因此有「最索丫鬟」之稱。陳婉婷今年9月正式宣布完約離巢，更有傳隨即有機會在內地做女主角，不過她已經否認做女一適傳聞，現時在內地的工作正在洽談中。

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陳華鑫於今年9月底完約離巢。（陳華鑫Instagram：@gloriayamm）

陳華鑫榮升媽媽悄悄離開

陳華鑫（Gloria）因擁有童顏面孔及甜蜜聲線，是宅男界中的女神級人物，人氣甚高。她於2012年參加《香港小姐競選》加入TVB，於2014年在《貓屎媽媽》中憑丁小美一角開始受到觀眾注目，她於2016年播出的《性在有情》中飾演女主角陳敏之的妹妹，成為她入行以來戲份最多的角色。她於2018年與圈外男友低調結婚後，去年底誕下女兒榮升媽媽，並於今年9月底完約離巢。

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同場加映：新聞主播梁凱寧亦離開將軍澳

無綫新聞小花梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，因甜美出眾的外貌和曲線盡現的身材而備受網民熱烈追捧，並在陳嘉倩離職後正式上位。雖然梁凱寧並不是藝人，但她的人氣卻直逼不少TVB花旦小生。她於今年8月底辭職信，並在9月1日的《晚間新聞》中正式與觀眾道別，大批網民大呼可惜。

TVB主播梁凱寧《晚間新聞》向觀眾道別：多謝支持，各位再見！

無綫新聞小花梁凱寧於今年8月底辭職信，並在9月1日的《晚間新聞》中正式與觀眾道別。（梁凱寧Instagram：@maggieleung0722）