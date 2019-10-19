仁美清叙重組十周年　程瑤孖首屆主席羅霖率前亞姐影紀念照

慈善團體「仁美清叙」今年迎來重組十周年，為紀念這個重要時刻，將於11月2日舉行「仁美清叙重組十周年慈善籌款晚宴」，屆時將會與亞洲小姐競選一起舉行，程瑤表示︰「仁美重組10年代表我做了慈善工作10年的時間，我今年一直有舉辦10周年晩宴的構思，剛巧半年前遇到何麗全先生，大家傾談中便有了十周年慈善晚宴結合亞洲小姐一起舉辦的創新想法！」

日前主席程瑤便聯同副主席陳綺明及黃景珍，以及張珮汶、王藝熹、黎嘉韻、張瑄洺、陳麗文、盧曉琳、陳凱倫、吳夢婷及梁雪瑤等一班理事及會員到亞視拍攝紀念照。程瑤更邀請了「仁美」重組後的首屆主席羅霖「回歸」一起拍攝，別具意義。

左起︰張珮汶、羅霖、程瑤、梁雪瑤。

今次程瑤邀請了好友攝影師Raymond Kam操刀，Raymond是葉青霖入室弟子，相片主題以「型格」為主，程瑤表示︰「我將我從前做model的經驗注入今次的拍攝，我希望亞洲小姐給觀眾一種型格的感覺，如 America's Next Top Model一樣。」程瑤感謝羅霖特地抽空支持︰「羅霖二話不說就答應支持出席，她的支持令我感到識於微時的友情是最真最可貴，而且她是重組後首屆主席，好有紀念性！」

程瑤希望一眾前亞洲小姐給觀眾一種型格的感覺。

至於羅霖相隔多年再踏入亞視，勾起過往的回憶，她表示︰「雖然相隔很久沒有返亞視，但仍然有一份感情，今次好開心，令我回想當時選亞洲小姐及做藝人的事。」她坦言「仁美」重組十年並不簡單，值得紀念，曾擔任兩屆主席的她希望師姐師妹能集合一起做善事，將「仁美」發揚光大，她又謂︰「我一直也有為不同慈善團體出力，只要「仁美」需要我，我便會來支持，心善即美，亞姐除了外貌身材智慧外，一顆善良的心更重要，我相信大家都會變得更加美。」