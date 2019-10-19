蘇可欣後悔原諒外籍男友出軌：千其唔好知對方社交平台密碼！

無綫綜藝節目《嫁到這世界邊端3》周五（18日）舉行記者會，蘇可欣（Eunice）因曾與外籍男友交往而被邀出席分享經歷，Eunice談到最深刻的戀愛經歷就是男朋友在外地出軌：「我要奉勸拍近拖嘅人千其唔好知對方嘅社交平台密碼，女仔會忍唔住好奇心禁入去睇，然後就發現唔應該發現嘅嘢！」雖然像一般女生那樣對男朋友發脾氣，但那時二人正處於甜蜜的熱戀階段，Eunice便選擇忘記不好的回憶繼續戀愛，怎料到對方再度出軌，令Eunice後悔非常。

Eunice談到這段戀情糾纏了彼此好幾年的時間，分手時有終於解脫了的感覺。（葉志明攝）

談到會否因此日後會選擇香港男生當男朋友，Eunice笑說：「我喺香港係冇男仔追，只有外國男仔會追我，喺香港我冇Market！有時出Trip做嘢都係外國男仔問我攞電話，喺香港完全冇呢啲事發生。」問到怎樣男生會比較吸引，Eunice說：「男仔要好努力做嘢，事業上有上進心，呢個係我最欣賞。（外貌？）外貌係第一眼吸引到！」

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Eunice是過去兩輯《嫁到這世界邊端》節目的忠實觀眾，當時自己處於情傷階段，故曾被觸動到傷心落淚；而她亦幻想過自己嫁到這世界邊端：「我有一個家姐同一個妹都結婚喇，得返我一個『賣淨蔗』喺屋企！」