【開心速遞】扮斯文老師獲激讚　蘇可欣：要搵返心底嘅自己！

《愛．回家之開心速遞》為了令觀眾有新鮮感，經常都會加入不同演員飾演新角色。日前第667集 （17/9）播出的一集中就講述了「譚氏外遇」的故事，而這一集更新加入了一位新任的學校Miss－溫文老師。人如其名，溫文老師不止舉止斯文，就連說話聲線都十分溫文爾雅。不過，有睇開無綫另一皇牌節目《3日2夜》的，都認得她就是「激流女神」蘇可欣（Eunice）。

蘇可欣在《開心速遞》中飾演「溫文老師」（圖右）。（電視截圖 / TVB）

Eunice接受《香港01》訪問時表示，雖然不是首次加入劇組，但卻是最多對白的一次。她說：「我係特登咁樣講嘢，希望有個反差，大家睇落就會覺得有趣啲。劇組無要求（講嘢要文縐縐），不過我又想好笑，同埋Helen姐個角色係斯文嘅，想同佢貼近啲所以先至扮斯文。其實我驚大家太刺激，所以先陰聲細氣，我只係用咗平時講嘢三成功力。你知我平時係點㗎啦，咁樣講嘢好辛苦㗎，不過Helen姐有讚我講對白好，大家睇得開心就得！」

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其實「溫文老師」是一名有夫之婦...（電視截圖 / TVB）

「扮斯文」有甚麼要注意？她笑言：「要搵返心底嘅自己就係難處！」除了角色要斯文，其實還要背夫偷夫，她續說：「其實睇溫文老師都似外表斯文，內裡Open嗰種...雖然劇情唔可以講太多，不過我估我應該係同宋老師繼續背夫偷食，同宋老師同一間學校就手啲嘛，我諗應該會同宋老師有得繼續掛。」其實一個角色會不會再出現，某程度上都取決於觀眾的反應。Eunice還表示有觀眾直接IG Direct她：「有人Send Message畀我，話：『我想要你咁嘅老師。』」

左起為爾雅老師（陳靜堯飾）、譚何容儀（吳香倫飾）、溫文老師（蘇可欣飾）。（受訪者提供）