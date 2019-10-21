【鳳弈】緊接《牛下女高音》播映 無綫有自家劇存貨都唔播?

三屆視帝黎耀祥演技精湛就人人皆知，其主演的劇集往往都好評如潮，就好似《大太監》﹑《梟雄》等，絕對是無綫（TVB）的收視保證之一。而今年零劇集在TVB播出的他，終於等到有劇推出了，就是他出道多年拍攝的第一部內地劇集《鳳弈》，將接替《牛下女高音》於黃金檔晚上8:30分播出。視帝出手的劇集想必非同小可，不過不少網友就認為衝擊力會好大，在這個時間點播內地劇收視未必會理想。

黎耀祥首拍的內地劇將在TVB播出。（《鳳弈》微博圖片）

《鳳弈》是黎耀祥的第一部內地拍攝的古裝劇，同時亦是他於內地作品中首次擔任男二角色，而第一男主角則由徐正溪飾演。。雖然黎耀祥只是做男配角，不過他就憑演技取勝獲得不少內地觀眾讚賞。該劇在5月份於內地播出時，觀眾完全被黎耀祥的演技吸引，無論他是要裝作委屈還是奸險都發揮得淋漓盡致，特別在於他的眼神靈活自如令人睇得特別投入，其中有不少網友都在微博留言：「喜歡超傲嬌的朗大人」﹑「骨灰級演技」﹑「演技沒得說」……幾乎對他有讚無彈。

事實上黎耀祥出道多年選擇在這個時間點上接拍內地劇，好大原因是該劇是其好友有「金牌編劇」之稱的張華標作品。過去張華標同黎耀祥合作擦出不少火花，就好似《巾幗梟雄》﹑《巾幗梟雄之義海豪情》一手捧紅他，更令他登上視帝寶座添。

黎耀祥的演技大獲好評。（《鳳弈》微博圖片）

《鳳弈》主要是講述東梁年間葉凝芝（何泓姍飾），與第一謀士魏廣（徐正溪飾）的傳奇故事，其中祥仔就是飾演保護皇后的中侍郎郎坤，聰明睿智將同謀士魏廣連場鬧智。但他偶爾亦會與皇后內訌，這種雙面人角色，對他而言絕對駕輕就熟。該劇雖然故事吸引只不過因為女主角何泓姍的演技實在太浮誇關係，令不少觀眾紛紛棄劇，最終使該劇收視與口碑不是太理想。曾有網友說道替黎耀祥不值，因為他人演技的關係而拖累他的首部內地作品，替他感到可憐。

何泓姍的演技令不少觀眾棄劇添。（《鳳弈》微博圖片）

TVB繼 《皓鑭傳》﹑《倚天屠龍記》之後，《鳳弈》是其今年度第三部作品安排在黃金時間播出。而該作品同時是黎耀祥今年度第一部作品在TVB播出，將在11月18日正式首播。雖然不少觀眾對視帝的演技大表認同，不過就認為該劇在11月份的台慶月中播出，會顯得衝擊力非常大。因為《鳳弈》沒有表明是台慶劇，但不少TVB觀眾已經覺得《鳳弈》有台慶劇之實，對該劇不抱任何期望。另外，該劇在內地成績一般，安排在香港播出相信成績亦不會太過理想，看來黎耀祥此次首拍的內地作品遭遇不少考驗，到底在港成績如何我們就拭目以待。

黎耀祥在TVB今年首播劇集就是《鳳弈》。（微博圖片）

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