Brown Eyed Girls Miryo着校服淡妝上節目　童顏美貌驚艷網民

出道13年，有「成人偶像」之稱的韓國女團Brown Eyed Girls，近日宣佈久違4年再合體，將於本月28日發行新專輯《RE_vive》。昨天（20日）節目《認識的哥哥》率先公開4位成員JeA、Miryo、Narsha和佳人出演的預告，當中已38歲的Miryo童顏到不得了的美貌，快速佔據韓國的熱搜榜。

Brown Eyed Girls出道以來主打強悍及性感風，因此成員們多以濃妝示人，強烈的粗眼線和深色眼影等也是不可缺少。不過預告中可見，身穿校服的4人以淡妝現身，粉絲才發現原來一直以來妝容遮蓋了各人的美貌。其中在隊中擔任Rapper，下月將踏入38歲的Miryo戴着圓框眼鏡登場，與高中生毫無違和感的童顏外表，立即登上韓國Naver熱搜榜，成為網上熱話。

Brown Eyed Girls 4人現身《認識的哥哥》，當中Miryo（左一）的童顏美貌成為話題。（認識的哥哥截圖）

Brown Eyed Girls Miryo淡妝逐格睇：

+ 9 + 8 + 7

由於Miryo出道以來，大部份時間都頂着一個大濃妝，因此一直較少人會知道她私下的一面。不過從Miryo的個人IG可見，私下的她多走文青風為主，比起有色隱形眼鏡，Miryo更偏好以眼鏡Look示人，可見她隨性的一面。除此之外，Miryo的好皮膚亦成為網友的討論焦點，大家都非常好奇韓國年齡已經39歲的她有什麼護膚大法。私下淡妝和舞台上的Miryo有着非常不同的魅力，粉絲又更喜歡哪一面的她呢？

濃妝下的Miryo，散發着性感冷豔的氣息。（FB/@officialBEG）

按圖睇Miryo濃妝大對比：