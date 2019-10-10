【多圖】IZ*ONE姜惠元隱藏好身材　完美比例媲美張員瑛大長腿

提起韓國限定女團IZ*ONE，粉絲可能第一時間想起15歲張員瑛的一雙大長腿，或者HKT48出身的宮脇咲良。不過原來講到IZ*ONE中擁有好身材的成員，163厘米高，重43公斤的姜惠元才是隱藏的皇牌，近日亦成功在韓國網路上引起話題。

姜惠元當初以第8名加入IZ*ONE，憑着天然呆的性格及清純氣質俘虜不少男粉絲的心，出道初期的她更被讚與TWICE Sana撞樣。不過講到姜惠元最厲害的地方，可說是她「食極唔肥」的好身材。IZ*ONE各節目中，不時都見到她食物不離手，宵夜時間仍見她手持零食吃過不停，但姜惠元身上卻沒有半點肥肉。雖然姜惠元沒有張員瑛的長腿，但她的四肢也是纖細到不得了！

IZ*ONE姜惠元一直隱藏好身材，其好比例的身型近日成為話題。（sports today）

按圖睇IZ*ONE姜惠元隱藏級好身材：

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姜惠元雖然沒有豐滿的身型，可是四肢纖幼的她則是應有則有，每次穿起貼身衣服時都會震撼不少粉絲。私下打扮輕鬆的她，不時穿着牛仔褲現身機場，因此與AOA雪炫和f(x) Krystal等女星一樣被稱為「牛仔褲女神」。從部分照片中可見，姜惠元間中亦會少露腹肌，加上比例非常好，絕對是可被稱為IZ*ONE擁有好身材的隱藏成員。

姜惠元食極唔肥，羨慕死不少粉絲！（IG/@ official_izone）