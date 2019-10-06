【多圖】TWICE瘋狂更新IG派福利　音樂節目一位台上大玩錫錫

韓國女團TWICE帶着新歌《Feel Special》回歸成績優異，已累積4個音樂節目的一位。8位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛最近也密集式更新IG，向粉絲大派福利，似乎心情非常不錯。日前在《Music Bank》上得一位的TWICE，更在台上玩起錫錫遊戲。

成績保證的TWICE，這次亦如預料一樣，新歌一出便橫掃各音樂節目的一位。日前TWICE在《Music Bank》獲得第三個一位時，在Encore舞台上履行與粉絲之間的「一位公約」，塗上紅唇大玩錫錫遊戲。其實錫錫遊戲可說是TWICE的傳統，成員互相錫對方的面頰，盡顯之間的好姐妹情。非常識做的娜璉和志效當然有照顧台下的粉絲，對他們嘟起嘴，作狀要錫埋佢地一份，其後Momo亦有貼出唇印自拍感謝粉絲。

TWICE Momo上傳唇印照同時大曬美背。（IG/@twicetagram）

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TWICE連續獲得一位，首週專輯銷量亦已衝破15萬4千張，9人的心情當然非常好。雖然Mina正在休養當中，但其餘8位成員則輪流洗版式更新IG，向粉絲大派福利。其中染了一頭粉紅髮而大獲好評的Sana，更一次過上傳12張自拍益粉絲。而志效則上傳在休息室拉筋的照片，搞怪的一面獲不少粉絲大讚可愛。好感情的Momo和彩瑛亦更新了不少合照，二人對着鏡子拿起手機拍照的模樣，又再一次盡展TWICE的好感情。

Sana一次過上傳12張美照，粉絲大飽眼福！（IG/@twicetagram）