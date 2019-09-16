安宰賢受具惠善離婚風波困擾　決定不參演《新西遊記7》

韓國演員安宰賢與具惠善8月中宣布離婚，不止童話婚姻幻滅，兩人還隔空對罵爆私隱，例如具惠善稱曾被男方指責「乳頭不性感」，又稱安宰賢與新劇《有瑕疵的人》女演員搞婚外情；而安宰賢亦指女方曾擅闖他獨居的首爾住所，以調查他有否與其他女性聯絡等。安宰賢與具惠善的離婚風波無疑令兩人形象受損，因此，安宰賢決定不出演金牌導演羅暎錫（暱稱：羅PD）的tvN人氣綜藝節目《新西遊記7》。

安宰賢與具惠善8月中宣布離婚，兩人還隔空對罵，令形象受損。（《新婚日記》劇照）

回顧安宰賢與具惠善鏡頭前甜蜜時光

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韓國傳媒Newsen報道，有電視台消息人士表示，安宰賢自《新西遊記2》起加入拍攝，但他決定不出演即將開拍的《新西遊記7》，因為安宰賢曾向《新西遊記》節目組提及「不想給你們添麻煩」，又認為綜藝節目應為觀眾增添歡笑，而安宰賢目前受離婚風波影響，因而決定謝絕演出邀請。

韓國傳媒Newsen報道，安宰賢決定不參演《新西遊記7》。（《新西遊記5》海報）