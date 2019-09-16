安宰賢受具惠善離婚風波困擾　決定不參演《新西遊記7》

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國演員安宰賢與具惠善8月中宣布離婚，不止童話婚姻幻滅，兩人還隔空對罵爆私隱，例如具惠善稱曾被男方指責「乳頭不性感」，又稱安宰賢與新劇《有瑕疵的人》女演員搞婚外情；而安宰賢亦指女方曾擅闖他獨居的首爾住所，以調查他有否與其他女性聯絡等。安宰賢與具惠善的離婚風波無疑令兩人形象受損，因此，安宰賢決定不出演金牌導演羅暎錫（暱稱：羅PD）的tvN人氣綜藝節目《新西遊記7》。

安宰賢與具惠善8月中宣布離婚，兩人還隔空對罵，令形象受損。（《新婚日記》劇照）

回顧安宰賢與具惠善鏡頭前甜蜜時光

+3
+2

韓國傳媒Newsen報道，有電視台消息人士表示，安宰賢自《新西遊記2》起加入拍攝，但他決定不出演即將開拍的《新西遊記7》，因為安宰賢曾向《新西遊記》節目組提及「不想給你們添麻煩」，又認為綜藝節目應為觀眾增添歡笑，而安宰賢目前受離婚風波影響，因而決定謝絕演出邀請。

韓國傳媒Newsen報道，安宰賢決定不參演《新西遊記7》。（《新西遊記5》海報）

安宰賢曾向《新西遊記》節目組提及「不想給你們添麻煩」，又認為目前正處理離婚事宜，會影響觀眾情緒。（Facebook/ tvN 신서유기）

《德魯納酒店》P.O傻更更風格殺出重圍　成韓劇綜藝節目搶手貨
圭賢@Super Junior退伍獲粉絲迎接　今後或會現身《姜食堂2》？
《新西遊記6》姜鎬童等玩遊戲奇招盡出　觀眾：笑到我肚痛！
《新西遊記6》殷志源抽中大獎重演「宋神指」事件　羅PD當場崩潰
《新西遊記5》食勻全港九　揭韓國人最愛香港美食No. 1
《新西遊記5》羅PD為姜鎬童等人買奇怪手信　香港人睇見會𢯎晒頭
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。