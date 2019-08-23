安宰賢被《新婚日記》幕後爆愛妻形象靠剪接　更與鄭俊英關係密切

具惠善和安宰賢的離婚風波，由女方單方面公開，到二人在IG上隔空對罵，可說是鬧得沸騰。安宰賢更因嫌棄具惠善沒有一對性感的乳頭，而令好丈夫的形象插水，被網民配上「渣男」的稱號。繼過往曾講過喜歡豐滿上圍女性的言論後，《新婚日記》作家的訪問也被翻找出來，爆出原來節目中安宰賢的愛妻形象全靠剪接？

具惠善和安宰賢在網上開火後，現時大部分韓國網民都表示支持女方，相反安宰賢則被受批評。2017年二人一同出演節目《新婚日記》，恩愛的表現絕對令觀眾羨慕不已，可是原來當初的「甜蜜」通通只是節目效果？有網友翻出《新婚日記》一訪問中，作家金戴珠曾講過安宰賢的愛妻形象是靠後製剪接出來，令剪接人員很困擾外，甚至有看過未剪輯版本的工作人員更表示：「看了具惠善和安宰賢的婚後生活，我都不敢結婚了…」而且金戴珠也曾在記者會上講過：「安宰賢雖然表現成浪漫的愛妻號，但現實中也像一般老公一樣會犯錯，而且不會看人臉色，說出不該說的話…」坦言男方鏡頭前後的確有差別。

《新婚日記》作家大爆安宰賢的愛妻形象全靠後製剪接。（新婚日記）

按圖重溫《新婚日記》具惠善、安宰賢甜蜜時刻：

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安宰賢飽受批評的同時，有網民重提他與鄭俊英的好友關係。由於鄭俊英正就性交易和非法散播色情物品而拘留審訊中，因此令安宰賢的形象再進一步插水。甚至有韓國網民講到「安宰賢要不是與具惠善結婚，現在或可能與鄭俊英一同牽手走進監獄。」加上不少偵探上身的網民發現，今年起安宰賢多次在IG讚好多位女網紅的自拍照外，上月生日前一天又被拍到與3名女性飲酒的照片，網友都不敢慨嘆「果然是鄭俊英的好友」。

6月尾安宰賢拍被到與3名女生同行飲酒，店家更講到已經不只一次。（百家號/肥羅大電影）

安宰賢和鄭俊英因主持《Mcountdown》而認識，被網友揶揄「物以類聚」。（mydaily）