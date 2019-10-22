【開心速遞】陳煒IG曬合照宣布加入劇組？　自爆最想同丹爺合作

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》自播出以來一直深受觀眾喜愛，收視更屢創佳績。為了令觀眾有新鮮感，劇中也會經常加入新角色。早前客串演出的歐陽波比（歐陽震華飾）同崔Auntie（盧宛茵飾）都引起很大迴響，令不少觀眾大感驚喜，大家都好期待再有新成員加入。昨晚（21日）陳煒（煒哥）在IG Post了一張與呂慧儀、張景淳、陳國峰同王梓軒的合照，不少網民都猜測煒哥將會加入劇組！

歐陽震華早前同群姐（許思敏飾）在《愛．回家之開心速遞》中合作，大受歡迎。（資料圖片）

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相中呂慧儀、張景淳、煒哥坐在前排，而陳國峰同王梓軒就站在後排，煒哥寫道：「這個組合做啲乜嘢？」網民紛紛留言猜測煒哥今次是拍攝《開心速遞》，更表示非常期待！而呂慧儀亦有在IG Stories分享拍攝花絮，雖然未有透露是什麼內容，但見到呂慧儀同張景淳都以劇中角色「阿水」同「阿龔」的造型上陣，網友就自然聯想到他們是為《開心速遞》拍攝。

陳煒（煒哥）在IG Post了一張與呂慧儀、張景淳、陳國峰同王梓軒的合照，不少網民都猜測煒哥將會加入劇組！（IG@alicechanwai）

不過煒哥回覆《香港01》時就否認了這個消息：「唔係呀，係拍節目巡禮。（宣傳咩劇/節目？）唔清楚。（想唔想加入《開心速遞》拍攝？）唔係想就有機會拍，如果有機會嘅話當然想同丹爺合作啦。」

呂慧儀亦有在IG Stories分享拍攝花絮！（IG@konniecrab）

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雖然煒哥否認加入《開心速遞》劇組，但就提到拍片是為了節目巡禮。不過早前有消息指TVB經過內部開會後，為怕被立場不同的廣告公司客戶現場狙擊，決定取消原定於11月8日舉行的台慶亮燈儀式和節目巡禮。而無綫企業傳訊部就回應指因應近期市場環境，無綫需以較靈活方式去加強與廣告客戶之聯繫及溝通，直接向廣告客戶推介無綫來年之精彩節目。據知今年TVB已決定取消在錄影廠內舉行節目巡禮，而之前已拍的、正在拍攝的片段就會剪輯後直接播出，而綜藝方面的宣傳片，就會在公司拍攝外景。言下之意，今年的節目巡禮不會如以往做法，邀請廣告客戶出席，極有可能只是播出相關片段，宣傳來年大計。

無綫原本計劃於11月8日將台慶亮燈和節目巡禮一同舉行。（資料圖片）