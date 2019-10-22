【多圖】溫家偉拍坡劇遇神級美女　Fiona Fussi原來係半個香港人

「大隻仔」溫家偉（Alan）今日（22/10）在社交平台Instagram宣布離開無綫（TVB），結束10年賓主關係，他接受《香港01》訪問時便透露他暫時主力在新加坡發展，而他有份演出的坡劇更打破了當地首播收視紀錄。其實這套坡劇非常犀利，除了打破收視紀錄，更是新傳媒電視首套「18禁」劇集，它便是新傳媒電視旗下播放平台Toggle的原創英語劇集《Last Madmae》（最後的媽媽桑）。不少靚女在戲中都有大膽演出，當中最亮眼的絕對是飾演溫家偉女友的Fiona Fussi。

劇集《Last Madame》以雙線敍事方式交代故事情節、人物關係，一邊講述1930年代新加坡高級妓院「鳳凰閣」的故事，一邊講述「鳳凰閣」老闆娘的曾外孫女在現代新加坡的經歷。劇集已於9月26日在Toggle上架。（Toggle《Last Madame》劇照）

在《Last Madame》首集中，Fiona Fussi因準備出售曾祖母的故居而從香港返回新加坡。她清理雜物的時候，一名保育人士突然闖入，指其曾祖母的故居是充滿往事的妓院，希望她能夠好好保護這個地方。無意中，她與保育人士發現她的曾祖母原來是新加坡最後一名鴇母。他們在之後的集數裏面，更發現這間大屋暗藏更深入更具爭議的歷史故事。

Fiona在《Last Madame》中是一名長期在香港工作的銀行家，因為打算賣掉曾祖母的故居才返回新加坡。（Toggle《Last Madame》畫面）

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或者大家會覺得今年23歲的Fiona Fussi非常面善，原因是她是模特兒出身，也拍過不少香港廣告。父親是奧地利人、母親是香港人的她在新加坡出世，所以操得一口流利英語、國語、廣東話和德國。2011年，年僅15歲的她便贏得「Elite Model Look Singapore」的冠軍，開始得到不少大牌子的青睞，近年更成為了Chanel的御用模特兒，也登過不少雜誌的封面，絕對稱得上新加坡的「Top Model」。

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