Miley Cyrus親自解畫點解變同性戀　暗寸前夫Liam賤男先係主因？

美國歌手Miley Cyrus跟「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）細佬里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）去年12月結婚後，於今年8月宣布離婚，消息震驚整個外國娛圈。還未正式對外宣布離婚前，Miley Cyrus已經火速搭上Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter，拍拖兩個月終分手收場，其後在10月初就爆出跟比自己細5年的澳洲歌手Cody Simpson拍拖。另一邊廂，一直沒有公開談及離婚一事的Liam亦有22歲新歡Maddison Brown。

寸前度誤中性小眾惹不滿

雖然Miley Cyrus跟前夫Liam都各有新歡，不過似乎這場離婚風波還未平息。經常在社交平台上曬恩愛的Miley Cyrus跟男友Cody Simpson打得火熱，就連分隔兩地都要FaceTime，期間Miley更暗寸前夫Liam係賤男。她直言自己所有的前度都是邪惡的，因而變成同性戀，然後又大讚新男友Cody是好男人，更叫大家不用變成同性戀：「你不用變成同性戀，不要放棄，因為外面有『柄』的好人仍然存在，你只需要去尋找一下。」這番言論一出便立即令性小眾社群不滿，當知道得罪了性小眾後，Miley立即道歉及澄清自己不是要唱衰男人，並表示性取向是天生的，同時保護性小眾一直都是自己的首要任務。